İstanbul'da zehir sevkiyatı engellendi! 92 kilo eroin ele geçirildi
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir kamyonete düzenlenen operasyonda, eşyaların tabanına gizlenmiş 92 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2026 08:33, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2026 08:34
