Kira sözleşmelerindeki kefilliklerin yüzde 95'i geçersiz!
Netflix'e dava: Bağımlılık için tasarlanıyor, çocukların verileri kar amacıyla toplanıyor

Texas Başsavcısı Ken Paxton, dijital yayın devi Netflix hakkında, çocukların verilerini izinsiz topladığı ve bu verileri ticari kazanç amacıyla kullandığı iddiasıyla dava açtı. Dava dilekçesinde, Netflix'in platformunu kullanıcıları ekran başında tutacak şekilde "bağımlılık yapıcı" unsurlarla tasarladığı öne sürülüyor.

Haber Giriş : 12 Mayıs 2026 08:52, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2026 08:52
Başsavcı Paxton, Netflix'in yıllardır tüketicilere veri toplamadığı veya paylaşmadığı yönünde yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu, ancak gerçekte devasa boyutlarda bir "davranışsal gözetim programı" yürüttüğünü iddia etti.

İddiaya göre platform; çocuk profilleri de dahil olmak üzere izleme alışkanlıklarını, cihaz bilgilerini ve diğer hassas verileri kaydederek bu bilgileri veri simsarlarına ve reklam teknolojisi şirketlerine satıyor.

Bağımlılık yapıcı tasarım suçlaması

Dava metninde, Netflix'in özellikle çocuklar için platformu "vazgeçilmez" kılmak adına çeşitli yöntemler kullandığı belirtiliyor.

Başsavcılık, bir bölüm bittiğinde diğerini otomatik olarak başlatan "otomatik oynatma" (autoplay) gibi özelliklerin, çocukları ekran başında daha uzun süre tutmak ve daha fazla veri toplamak amacıyla kasten tasarlandığını savunuyor.

Başsavcı Paxton yaptığı açıklamada, "Netflix, iddia ettiği gibi reklamsız ve çocuk dostu bir platform değil. Aksine, Teksaslı aileleri kandırarak gizli verileri üzerinden milyarlarca dolar kazanan bir yapı haline geldi." ifadelerini kullandı.

Netflix suçlamaları reddetti

Netflix sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada davanın asılsız olduğunu ve "hatalı bilgilere" dayandığını belirtti. Şirket, üyelerinin gizliliğine önem verdiklerini ve faaliyet gösterdikleri her bölgedeki veri koruma yasalarına uyduklarını savundu.

Teksas eyaleti, davanın sonucunda Netflix'in yasa dışı topladığı verileri imha etmesini, çocuk profillerinde otomatik oynatma özelliğinin varsayılan olarak kapatılmasını ve ihlal başına 10 bin dolara kadar tazminat ödemesini talep ediyor.

