Yusuf Güney adli kontrol şartı ile serbest

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir dijital platformda yayınlanan programa katılan Yusuf Güney'in Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığını tespit etti. Yapılan incelemelerde, Ayahuska Çayı içerisinde bulunan DMT maddesinin, yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirlendi.

Çalışmaların devamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Yusuf Güney 9 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE

Güney'in, ev hapsi şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi. Soruşturma kapsamında tutuklananlar da oldu.