Canlı yayımlanan reality showlarda yeni dönem
İçişleri Bakanlığı 4,5 yıl sonra GYS açmaya hazırlanıyor

İçişleri Bakanlığı, 2021'den bu yana yapılmayan görevde yükselme sınavı için harekete geçti. Sınav modülü haziran ayında tanıtılacak, ilan 2026 sonuna kalmadan yayımlanması bekleniyor.

Haber Giriş : 12 Mayıs 2026 10:39, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2026 13:46
İçişleri Bakanlığı, 2021 yılından bu yana açılmayan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için harekete geçti. Edinilen bilgilere göre sınava yönelik hazırlanan sınav modülü haziran ayında yazı işleri müdürlerine tanıtılacak; sınav ilanının 2026 yılı sonuna kalmadan yayımlanması bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı son görevde yükselme sınavını 14 Kasım 2021'de yapılmıştı. Aradan dört buçuk yıl geçmesine rağmen yeni bir sınav açılmayan Bakanlıkta, binlerce personel terfi beklentisiyle belirsizlik içinde kalmaya devam ediyordu.

İçişleri Bakanlığı son görevde yükselme sınavını 2021'de yapmıştı

Kamu Personel Danışma Kurulu'nda sendikalar ile kamu idarecileri arasında görevde yükselme sınavlarının en geç üç yılda bir yapılması konusunda mutabakat sağlanmış olmasına rağmen İçişleri Bakanlığı'nda bu süre kat kat aşıldı. Birçok kamu kurumunun sınavlarını düzenli aralıklarla yaptığı göz önünde bulundurulduğunda Bakanlıktaki tablo dikkat çekiyordu.

Bakanlık çalışanları, sınav yapılmamasının kariyer planlamalarını olumsuz etkilediğini ve kurum içi motivasyonu düşürdüğünü uzun süredir dile getiriyor.

Sınav modülü haziranda tanıtılacak

Edinilen bilgilere göre görevde yükselme sürecine yönelik hazırlanan sınav modülü, haziran ayında yazı işleri müdürlerine tanıtılacak. Sınav ilanının ise 2026 yılı sonuna kalmadan yayımlanması bekleniyor. Böylece Bakanlık personelinin uzun süredir beklediği sürecin önümüzdeki aylarda somut bir takvime kavuşması öngörülüyor.

