Sağlıkta şiddet dinmiyor: Yasaklı alana girip kardiyoloğa saldırdı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zorla girdiği radyasyon odasında bir doktoru darbeden hasta yakını gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne giden F.K, bir yakınına anjiyo yapılan radyasyon odasına zorla girdi.

Görevlilerin Uyarılarını Dikkate Almadı

Görevlilerin uyarısına rağmen dışarı çıkmayan zanlı, kardiyoloji doktoru E.İ.E'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. İhbar üzerine hastaneye yönlendirilen polis ekibi, F.K'yi gözaltına aldı. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada, doktora yönelik saldırıyı kınadı.

İl Sağlık Müdürlüğü: "En Ağır Cezayı Alması İçin Kararlıyız"

Doktora hukuki destek sağlandığı ve sürecin avukatlarca yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Radyasyonlu bir alanda güvenliği tehlikeye atan bu şahsın tutuklanması dahil en ağır cezayı alması için tüm hukuki süreçleri kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık çalışanlarımızın güvenliğini sonuna kadar savunacağız."

Sağlıkta Şiddete Karşı Hukuki Takip

Açıklamanın devamında sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti kınıyor, mesai arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." Yetkililer, olayın adli makamlara intikal ettiğini ve sürecin titizlikle yönetildiğini belirtti.