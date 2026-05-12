Zelenski, 3 günlük ateşkesten sonra Rusya'nın Ukrayna'ya hava saldırıları düzenlediğini açıkladı

Canlı yayımlanan reality showlarda yeni dönem
Canlı yayımlanan reality showlarda yeni dönem
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek: Biz 'izaha davet' müessesini kullanıyoruz
Bakan Şimşek: Biz 'izaha davet' müessesini kullanıyoruz
Jandarma ekipleri Bolu Belediyesi'nde arama yapıyor!
Jandarma ekipleri Bolu Belediyesi'nde arama yapıyor!
Kira sözleşmelerindeki kefilliklerin yüzde 95'i geçersiz!
Kira sözleşmelerindeki kefilliklerin yüzde 95'i geçersiz!
2014 yılı ALS sınavı usulsüzlüğü. 7 gözaltı kararı
2014 yılı ALS sınavı usulsüzlüğü. 7 gözaltı kararı
Yasa dışı bahis şebekelerine yapay zeka destekli operasyon: 108 gözaltı
Yasa dışı bahis şebekelerine yapay zeka destekli operasyon: 108 gözaltı
Türkiye'nin en borçsuz şehri belli oldu
Türkiye'nin en borçsuz şehri belli oldu
Mini seçim, büyük yarış! 10 bin 713 kişi yeniden oy atacak
Mini seçim, büyük yarış! 10 bin 713 kişi yeniden oy atacak
Motorine zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Motorine zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Burcu Köksal: AK Parti'ye katılıyorum
Burcu Köksal: AK Parti'ye katılıyorum
İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı
İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı
CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sonuçları açıklandı
CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sonuçları açıklandı
TBMM Genel Sekreter Kırbıyık istifa etti iddiası
TBMM Genel Sekreter Kırbıyık istifa etti iddiası
Türkiye yağmura doydu: Son 66 yılın en yüksek yağış rekoru kırıldı
Türkiye yağmura doydu: Son 66 yılın en yüksek yağış rekoru kırıldı
'Sahte rapor' operasyonu: 1'i doktor 4 kamu görevlisi tutuklandı
'Sahte rapor' operasyonu: 1'i doktor 4 kamu görevlisi tutuklandı
Borsada rekorlar günü: BIST 100 zirveyi 15.133 puana taşıdı
Borsada rekorlar günü: BIST 100 zirveyi 15.133 puana taşıdı
İlçe tarımda 1 Milyar TL'lik yolsuzluk iddiası: Firari müdür aranıyor
İlçe tarımda 1 Milyar TL'lik yolsuzluk iddiası: Firari müdür aranıyor
Ağır cezalar caydırıcı oldu: Kural ihlallerinde sert düşüş!
Ağır cezalar caydırıcı oldu: Kural ihlallerinde sert düşüş!
TÜİK'te görev değişimi: Yeni başkan Arabacı görevini devraldı
TÜİK'te görev değişimi: Yeni başkan Arabacı görevini devraldı
MEB'den müfredatta kavram değişimi: Haçlı Seferi değil Haçlı Saldırısı!
MEB'den müfredatta kavram değişimi: Haçlı Seferi değil Haçlı Saldırısı!
Danıştay Başkanından 'Yeni Anayasa' çağrısı: Toplumu kucaklayan bir huzur belgesi şart
Danıştay Başkanından 'Yeni Anayasa' çağrısı: Toplumu kucaklayan bir huzur belgesi şart
Erdoğan: Cumhur ile Cumhuriyet arasına çekilen dikenli telleri söküp attık
Erdoğan: Cumhur ile Cumhuriyet arasına çekilen dikenli telleri söküp attık
2026-HMGS/1: Sınav Sonuçları Açıklandı
2026-HMGS/1: Sınav Sonuçları Açıklandı
CHP, Burcu Köksal'ı disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal'ı disipline sevk etti
İzmir'de belediye şirketi İzdoğa'ya operasyon: 5 gözaltı
İzmir'de belediye şirketi İzdoğa'ya operasyon: 5 gözaltı
Türkiye'de 2025'in en yaygın isimleri belli oldu
Türkiye'de 2025'in en yaygın isimleri belli oldu
Ayda 200 bin liraya yakın kazanıyorlardı. Kuryeler yeni sisteme isyan ediyor
Ayda 200 bin liraya yakın kazanıyorlardı. Kuryeler yeni sisteme isyan ediyor
Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'ten ek ifade
Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'ten ek ifade
Bakan Göktaş: Bakım alanında iş birliğine büyük önem veriyoruz
Bakan Göktaş: Bakım alanında iş birliğine büyük önem veriyoruz
Ana sayfaHaberler Dünya

Zelenski, 3 günlük ateşkesten sonra Rusya'nın Ukrayna'ya hava saldırıları düzenlediğini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun 3 günlük ateşkesin sona ermesinin ardından ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2026 10:47, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2026 10:52
Yazdır
Zelenski, 3 günlük ateşkesten sonra Rusya'nın Ukrayna'ya hava saldırıları düzenlediğini açıkladı

Zelenski, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs'ı kapsayan 3 günlük geçici ateşkesin sona ermesinden sonra cephe hattındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya'nın bu gece ülkesine 200'ün üzerinde silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlediğini aktaran Zelenski, "Cephe hattına 80'den fazla hava bombası atıldı, 30'dan fazla hava saldırısı kaydedildi." ifadesini kullandı.

Zelenski, hava saldırılarında Dnipropetrovsk, Kiev, Jitomir, Harkiv, Sumi ile Mıkolayiv ve Çernigiv bölgelerinin hedef alındığına değinerek, "Rusya, birkaç gündür süren kısmi ateşkese kendisi son vermeye karar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin farklı bölgelerine yapılan saldırılarda enerji tesisleri ve apartmanlar ile bir anaokulu binası ve bir tren lokomotifinin de vurulduğunu dile getiren Zelenski "Bu saldırılar sonucu yaralananların olduğu biliniyor. Maalesef ölenler de var." bilgilerini paylaştı.

Rusya'nın saldırılarına karşılık vereceklerine yönelik daha önce de açıklama yaptıklarını anımsatan Zelenski, "Rusya bu savaşı sona erdirmeli, kalıcı ve sürdürülebilir ateşkesin sağlanmasına yönelik adım atmalıdır." sözlerini ekledi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun bu gece Ukrayna'ya 216 SİHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Hava savunma kuvvetlerince 192 SİHA'nın imha edildiği aktarılan açıklamada, kalanların ise ülkedeki 10 ayrı noktaya isabet ettiği bildirildi.

Ateşkes süreci

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta Ukrayna'da ateşkes ilan etme kararı almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs'ı kapsayan 3 günlük geçici ateşkes ilan edildiğini ve ateşkesin tüm askeri faaliyetlerin askıya alınmasını ve her iki ülkeden 1000 esir askeri değişiminin yapılmasını içerdiğini açıklamıştı.

Rusya ile Ukrayna da Trump'ın söz konusu inisiyatifini kabul ettiklerini açıklamıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber