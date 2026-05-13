Nisan ayı sıcaklıkları mevsim normallerinin altında gerçekleşti

MGM'nin "2026 Yılı Nisan Ayı Ortalama Sıcaklıklarının 1991-2020 Normallerine Göre Mukayesesi" raporundan derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde uzun yıllar nisan ayı ortalama sıcaklığı 12,3 derece olarak ölçülürken, bu yılın nisan ayında bu değer 11,7 dereceye düştü.

En düşük sıcaklık Erzurum'da, en yüksek sıcaklık Kozan'da

Nisan ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 11,4 derece ile Erzurum'da kaydedilirken, en yüksek sıcaklık 31,9 derece ile Adana'nın Kozan ilçesinde tespit edildi. Ay boyunca Türkiye'nin hiçbir noktasında yeni bir ekstrem sıcaklık rekoru kırılmadı.

Sıcaklıklar; Antakya, Palu, Ergani, Siirt, Mardin, Batman, Şırnak, Artvin, Amasya, Bayburt ve Bandırma gibi birçok merkezde mevsim normallerinin altında kalırken; Kale (Demre) ve Çeşme çevrelerinde normallerin üzerinde seyretti. Yurdun diğer kesimlerinde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında ölçüldü.

Bölgelere göre sıcaklık analizi

Marmara Bölgesi genelinde sıcaklıklar normaller civarında seyrederken, Bandırma çevresinde normallerin altında kaldı. Bölge ortalaması 12,1 derece olarak gerçekleşti.

Ege Bölgesi'nde Çeşme'de sıcaklıklar normallerin üzerine çıkarken, diğer kesimlerde mevsim normalleri hakim oldu. Bölgedeki en yüksek sıcaklık 31 derece ile Aydın ve Nazilli'de görüldü.

Akdeniz Bölgesi ortalaması 15,4 derece ile normallere yakın gerçekleşti. Antakya normallerin altında, Demre ise üzerinde bir ay geçirdi.

İç Anadolu Bölgesi'nde uzun yıllar ortalaması 10,4 derece olan bölgede, bu yıl 9,7 derecelik bir ortalama ölçüldü. Zara çevresinde sıcaklıklar normallerin altında kaldı.

Karadeniz Bölgesi'nde Artvin, Amasya, Bayburt ve Merzifon başta olmak üzere birçok noktada sıcaklıklar normallerin altında gerçekleşti. Bölge ortalaması 1,1 derecelik düşüşle 10 dereceye geriledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu; Her iki bölgede de sıcaklıklar genel olarak normallerin altında seyretti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık, 15,2 derecelik normalinden 13,5 dereceye düşerek belirgin bir azalma gösterdi.

Ekstrem değerlerde değişim yaşanmadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2026 yılı nisan ayında yeni bir maksimum veya minimum ekstrem sıcaklık değerinin gerçekleşmediğini bildirdi. Sıcaklıkların Türkiye'nin büyük bölümünde dengeli ancak mevsim ortalamalarına göre hafif serin geçtiği kaydedildi.