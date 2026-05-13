Altının kilogram fiyatı 6 milyon 828 bin 400 liraya geriledi

Bolu'da 'İrtikap' iddianamesi tamam: Tanju Özcan'a rekor hapis istemi
Bolu'da 'İrtikap' iddianamesi tamam: Tanju Özcan'a rekor hapis istemi
Kamu Çalışanlarına Özel %3.84 Faizli Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3.84 Faizli Kredi!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek: Uzun bayram tatili cari dengeyi bozacak
Bakan Şimşek: Uzun bayram tatili cari dengeyi bozacak
'Nefes Merkezi' açıldı: Engelli çocuklar 30 güne kadar emanet edilebilecek
'Nefes Merkezi' açıldı: Engelli çocuklar 30 güne kadar emanet edilebilecek
12 yıllık dosya yeniden açıldı: Kayıp Osman'ın anne babası dahil 8 gözaltı
12 yıllık dosya yeniden açıldı: Kayıp Osman'ın anne babası dahil 8 gözaltı
17 yıllık enflasyon 200 lirayı yedi bitirdi!
17 yıllık enflasyon 200 lirayı yedi bitirdi!
İkinci el araç piyasası hareketlendi: Araç alırken yetki belgesine dikkat!
İkinci el araç piyasası hareketlendi: Araç alırken yetki belgesine dikkat!
Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı
Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı
Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam
Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam
47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
Dünyanın en iyi Türk yemekleri belli oldu
Dünyanın en iyi Türk yemekleri belli oldu
Şehit yakınlarıyla ilgili yeni düzenleme: İki asgari ücret bağlanacak
Şehit yakınlarıyla ilgili yeni düzenleme: İki asgari ücret bağlanacak
Benzin fiyatlarına zam geliyor
Benzin fiyatlarına zam geliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni operasyon: 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni operasyon: 25 kişi gözaltına alındı
Özkan Yalım: Özgür Özel Whatsapp'tan para istedi
Özkan Yalım: Özgür Özel Whatsapp'tan para istedi
ERG raporu: Okullarda rehberlik öğretmeni sayısı artırılmalı
ERG raporu: Okullarda rehberlik öğretmeni sayısı artırılmalı
22 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı
22 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı
Baklava kutusunda rüşvet: 'Video ve foto karesinden dolayı tutukluyum'
Baklava kutusunda rüşvet: 'Video ve foto karesinden dolayı tutukluyum'
Samsun'da sağanak dereleri taşırdı. Araçlar selde sürüklendi, evleri su bastı
Samsun'da sağanak dereleri taşırdı. Araçlar selde sürüklendi, evleri su bastı
Bakan Tekin duyurdu: Çocuklara özel dijital esenlik sistemi kuruluyor
Bakan Tekin duyurdu: Çocuklara özel dijital esenlik sistemi kuruluyor
RTÜK ve KVKK'dan ortak adım: 'Reality Show' programları için mahremiyet rehberi!
RTÜK ve KVKK'dan ortak adım: 'Reality Show' programları için mahremiyet rehberi!
TBMM'de gündem değişti: Vergi Kanun Teklifi birinci sıraya alındı
TBMM'de gündem değişti: Vergi Kanun Teklifi birinci sıraya alındı
6 bin 800 'koruma kararı' tek tek gözden geçirilecek
6 bin 800 'koruma kararı' tek tek gözden geçirilecek
Yakıt fiyatları araç tercihini değiştirdi
Yakıt fiyatları araç tercihini değiştirdi
Bakan Memişoğlu: Hemşireler artık teknoloji de üretiyor
Bakan Memişoğlu: Hemşireler artık teknoloji de üretiyor
UYAP AI hayata geçiyor: 30 milyon karar saniyeler içinde analiz edilecek
UYAP AI hayata geçiyor: 30 milyon karar saniyeler içinde analiz edilecek
Bakan Tekin'den velilere tavsiye: Neden meslek lisesini seçmelisiniz?
Bakan Tekin'den velilere tavsiye: Neden meslek lisesini seçmelisiniz?
Burcu Köksal Ak Partiye katıldı: Afyonkarahisar'da çoğunluk AK Parti'ye Geçti
Burcu Köksal Ak Partiye katıldı: Afyonkarahisar'da çoğunluk AK Parti'ye Geçti
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye 7 yıl vadeli, 10 milyon dolara kadar kredi
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye 7 yıl vadeli, 10 milyon dolara kadar kredi
TÜİK 'aile raporunu' açıkladı: Yalnız yaşayanların oranı yüzde 20'yi aştı
TÜİK 'aile raporunu' açıkladı: Yalnız yaşayanların oranı yüzde 20'yi aştı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 828 bin 400 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 828 bin 400 liraya indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 16:58, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 16:58
Yazdır
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 828 bin 400 liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 821 bin 100 lira, en yüksek 6 milyon 885 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 düşüşle 6 milyon 828 bin 400 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 865 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 630 milyon 584 bin 274,67 lira, işlem miktarı ise 1114,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 930 milyon 494 bin 363,14 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.865.000,004.706,00
En Düşük6.821.100,004.687,75
En Yüksek6.885.000,004.711,75
Kapanış6.828.400,004.699,00
Ağırlıklı Ortalama6.859.339,874.698,63
Toplam İşlem Hacmi (TL)7.630.584.274,67
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.114,12
Toplam İşlem Adedi82

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber