Firari olarak aranan komedyen Atalay Demirci tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçlamasıyla yargılanıp hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 yıl hapis cezası verilen Atalay Demirci tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü.
Çalışmalarda, FETÖ davası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan komedyen Atalay Demirci'nin kentte olduğu tespit edildi.
GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Demirci, Kartal'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.