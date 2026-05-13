Bakan Tekin: Okulda silahlı güvenlik görevlisi doğru değil

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Gölbaşı'nda 81 ilin milli eğitim müdürü, bakan yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, mevcut eğitim döneminin sonu ve gelecek yılın planlaması ele alındı.

Şiddet Olaylarına Karşı Adli ve İdari Süreç Takipte

Toplantının açılışında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen üzücü olaylara değinen Bakan Tekin, her iki olayla ilgili adli ve idari soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Sürecin tüm boyutlarıyla araştırıldığını kaydeden Tekin, eğitim camiasının huzurunun öncelikleri olduğunu ifade etti.

"Silahlı Güvenlik Görevlisi Doğru Bir Yaklaşım Değil"

Okul güvenliği konusundaki tartışmalara açıklık getiren Bakan Tekin, okullarda silahlı güvenlik görevlisi bulundurulmasının pedagojik açıdan doğru olmadığını düşündüğünü söyledi. Tekin, "Dijital mecrada yaşanan sorunlar ve toplumsal yapıdaki değişimleri topyekun çözecek kapsamlı bir yol haritası açıkladık. Eylül ayında yeni ve kalıcı tedbirleri hayata geçireceğiz" dedi.

İçişleri Bakanlığı ile Ortak Mesai

Güvenlik önlemlerinin İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarının koordinasyonunda hazırlandığını belirten Tekin, şu anki adımların eğitim yılı sonuna kadar huzuru temin etmek amacıyla alınan geçici tedbirler olduğunu, eylül ayı için orta ve uzun vadeli stratejiler üzerinde çalışıldığını bildirdi.

Eğitimde "Asli Paydaş" Aile Olacak

Okul-aile işbirliğini güçlendirmek için başlatılan "Ebeveyn Okulu" projesine dikkat çeken Bakan Tekin, ailelerin eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. İl müdürlerinden bu projenin sahada daha etkin uygulanmasını talep etti.

Yapay Zeka Destekli Öğrenme: MEBİ

Öğrencilerin akademik başarılarını desteklemek için yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu MEBİ ve destekleme-yetiştirme kurslarının önemine değinen Tekin, tüm öğrencilerin bu imkanlardan maksimum düzeyde yararlanması için seferber olunması gerektiğini kaydetti.

Mesleki Eğitimde Farkındalık Ayı: Mayıs

Mesleki ve teknik eğitimin Türkiye'nin geleceği için kritik olduğunu hatırlatan Tekin, mayıs ayı boyunca sürecek olan "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinliklerinin önemine işaret etti. Bakan Tekin, birim amirlerinden ve il müdürlerinden dönem sonuna kadar sahada aktif olmalarını istedi.