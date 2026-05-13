Test sürüşleri tamamlandı: Türkiye'de yılın otomobili belli oluyor

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında final heyecanı yaşanıyor. Uzman gazeteciler, finale kalan 7 yeni modeli TOSFED İstanbul Park'ta performans, teknoloji ve fiyat-performans kriterlerine göre detaylı bir teste tabi tuttu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 23:45, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 23:44
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) üyesi uzman gazeteciler, Türkiye'de Yılın Otomobili (TYO) yarışmasının en kritik aşaması olan test sürüş etkinliğinde bir araya geldi.

İstanbul Park'ta Zorlu Sınav

Dernek tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen TYO yarışmasının test sürüşleri TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirildi. Uzman gazeteciler, Şubat 2025 ile Şubat 2026 döneminde Türkiye pazarında satışa sunulan modeller arasından seçilen 7 finalist aracı tüm detaylarıyla inceleme fırsatı buldu.

İşte "Yılın Otomobili" İçin Yarışan 7 Finalist

Sektörün merakla beklediği final listesinde hem elektrikli hem de içten yanmalı motor seçeneklerine sahip iddialı modeller yer alıyor:

  • BMW iX3

  • BYD SEALION 7

  • Citroen C5 Aircross

  • Hyundai Inster

  • Mercedes-Benz CLA

  • Renault Clio

  • Togg T10F

Puanlamada 8 Kritik Kriter

Test sürüşleri kapsamında otomobiller sadece hızlarıyla değil, tüketici beklentilerini karşılayan 8 farklı disiplinde değerlendirildi. Jüri üyeleri; yol tutuşu, sürüş performansı, ergonomi, güvenlik donanımları, teknolojik özellikler, enerji verimliliği, donanım seviyesi ve fiyat-performans dengesi kriterlerine göre puanlarını verecek.

Kazanan 23 Haziran'da Açıklanacak

OGD üyelerinin oylarıyla belirlenecek olan "Türkiye'de Yılın Otomobili 2026" ödülü, 23 Haziran'da düzenlenecek gala gecesinde sahibini bulacak. Gecede ana ödülün yanı sıra şu kategorilerde de ödüller dağıtılacak:

  • Yılın Tasarımı

  • Yılın İnovatif Projesi

  • Yılın Basın Lansmanı

  • Yılın Premium Otomobili

  • Jüri Özel Ödülü

Sektörün Nabzı Bu Yarışmada Atıyor

Finalist markaların temsilcilerinin de katılım sağladığı etkinlikte, markalar kendi teknolojilerini ve araçlarının öne çıkan özelliklerini gazetecilere bizzat aktarma şansı buldu. Gelenekselleşen bu yarışma, Türkiye otomotiv pazarındaki rekabetin ve gelişimin en önemli aynalarından biri olarak kabul ediliyor.

