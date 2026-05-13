CHP heyeti Gaziantep'te yarım saat asansörde mahsur kaldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 12 Mayıs günü bir sendika ziyareti yapmak isteyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar ve il yöneticilerinin bindiği asansör aşırı yük nedeniyle aniden arızalandı. Arızalanan asansör kısa süreli düşüş yaşadıktan sonra eksi 2'nci katlı kilitlendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu ve milletvekili Taşçıer'in bulunduğu partililer olay sırasında panik yaşarken, ihbar üzerine iş merkezine itfaiye ve asansör servis ekipleri sevk edildi.

O anlar kamerada: Asansörden aşırı yük uyarısı

Yaklaşık yarım saat asansörde kilitli kalan CHP heyeti, asansör servisinin kapıları açmasının ardından kurtulurken o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlarda asansör uyarı sisteminin, "asansör aşırı yüklü, lütfen kabin yükünü azaltın" şeklinde uyarı vermesi ise dikkat çekti.