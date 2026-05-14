Başkentte 'değnekçilik' yapan 32 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte yasa dışı otoparkçılık yaptığı öne sürülen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "korsan otoparkçı" ve "değnekçi" diye tabir edilen zanlıları yakalamak için "Güven Sokağı Operasyonu" düzenledi.

Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu ekipler, şüphelilerin kentteki bazı cadde, sokak ve işletmelerin önünde park yeri arayan sürücülerden para talep ederek haksız kazanç sağladığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kamuya açık alanlarda "park ücreti" talep edilmesinin yasa dışı olduğu belirtildi.