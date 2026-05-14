Öz Orman İş'ten basın emekçilerine hatıra ormanı

Öz Orman-İş Sendikası öncülüğünde Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği'nde (AOÇ) gerçekleştirilen "Basın Emekçileri Hatıra Ormanı" fidan dikim töreni, medya dünyası ile orman işçilerini aynı toprakta buluşturdu. Törenle birlikte her basın kuruluşu adına hazırlanan tabelalar eşliğinde 300 fidan toprağa kazındı.

Bu anlamlı etkinliğe katılım oldukça yoğundu... Törende İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, İletişim Başkanlığı Daire Başkanları, Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman, Ankara Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us, Ankara Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek ve Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan bir araya geldi. Basın mensupları da kurumlarına ait fidanları bizzat toprağa dikti.

Genel Başkan Aslan: "Emeğe, Fedakarlığa ve Vefaya Kök Saldık"

Törende söz alan Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, etkinliğin yalnızca bir fidan dikimi olmadığının altını çizdi.

Aslan, orman yangınlarında alevlerin ortasında görev yapan orman işçisi ile depremin enkazı başında sabahları geçiren muhabir ve selde canı pahasına yayın yapan kameramanın aynı kader ortaklığını paylaştığını vurguladı ve şunları söyledi:

"Orman işçilerimizin yıllardır verdiği mücadelede sizlerin katkısını hiçbir zaman unutmadık. Kadro süreçlerinde sesimiz oldunuz. Yangınlarda kaybettiğimiz kardeşlerimizin acısını ekranlara taşıdınız. Sahadaki emeği görünür kıldınız. Bazen bir haberiniz, yıllardır duyulmayan bir çığlığı duyurdu. Bazen bir canlı yayınınız, milyonların dikkatini bir felakete çevirdi. İstedik ki bu topraklarda her basın kuruluşunun bir ağacı olsun. Her medya emekçisinin bu ülkede nefes veren bir izi bulunsun."

Her Basın Kuruluşunun Bir Ağacı Var

Hatıra ormanında her medya kuruluşu adına özel olarak hazırlanan tabelalar yerleştirildi. Aslan'a göre bu tabelalar yalnızca bir isim levhası değil; onlarca yıllık emeğin, dayanışmanın ve yol arkadaşlığının somut bir sembolü.

Memurlar.net de Yeşil Vatan'a Ortak Oldu

Basın emekçileri için oluşturulan bu hatıra ormanında memurlar.net olarak biz de bir fidan dikerek Yeşil Vatan'a katkı sunmaktan onur duyduk.

Orman Yangını Uyarısı da Geldi

Genel Başkan Settar Aslan törende orman yangınlarına ilişkin önemli bir uyarıda da bulundu. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte kuruyan otların yangın riskini önemli ölçüde artırdığına dikkat çeken Aslan, vatandaşları ormanlık alanlarda azami dikkat göstermeye ve ormanları korumaya davet etti.