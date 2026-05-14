Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara dikkat
Reklam Kurulu'nun 'içeriği çıkarma ve erişim engeli' yetkisi Anayasa'ya uygun bulundu

Anayasa Mahkemesi (AYM), tüketiciyi korumaya yönelik ilkelere uyulmaması halinde Reklam Kurulunca "içeriğin çıkarılması ve erişim engeli getirilmesi"ne ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2026 13:24, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2026 13:37
Resmi Gazete'de yer alan karara göre, CHP, 7511 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen bazı düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptali için AYM'ye başvurdu.

İptali istenen düzenlemeler arasında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 63. ve 77. maddelerinde yapılan değişiklikle getirilen, Reklam Kurulunca "içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı" verilmesine ilişkin düzenlemeler de yer aldı.

İptal isteminde, içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı verme yetkisinin sınırlarının çizilmediği, söz konusu yetkiye ilişkin yeterli kanuni ölçütlerin öngörülmediği ileri sürüldü.

Yüksek Mahkeme, incelemesi sonucu anılan düzenlemeleri Anayasa'ya uygun bularak, iptal istemlerini reddetti.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında, 6502 sayılı Kanun'un "tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu" düzenlemeler içerdiği, ticari reklamlar hakkında da bazı şartlar getirdiği ifade edildi.

Reklam Kurulunun, söz konusu tedbirlere aykırılık halinde, ilgili reklamlar hakkında "durdurma, düzeltme ya da ilgili hakkında idari para cezası verme ile içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı verme" yetkisinin bulunduğu aktarılan kararda, bu yetkinin "kanunla getirilen bir düzenleme olduğu" bildirildi.

Ticari reklamların yanıltıcı/aldatıcı olması halinde Reklam Kurulunca içeriğin çıkarılması, erişimin engellenmesi kararı verilmesinin "meşru bir amacının bulunduğu" belirtilen kararda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerine ve suç işlemeye özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici içeriklerin yayımının önlenmesi suretiyle, kamu düzeninin sağlanmasının ve kişilik hakları ile başkalarının şöhret ve haklarının korunmasının amaçlandığı, bu itibarla öngörülen sınırlamanın anayasal anlamda meşru bir amaca dayandığı sonucuna ulaşılmıştır."

