Bakan Göktaş: Kamudaki engelli memur sayısı 82 bin 880'e ulaştı

Bakan Göktaş, Engelliler Haftası dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen "Eğitimde ve Sosyal Hayatta Fırsat Eşitliği: Engelsiz Bir Gelecek" adlı panelde konuştu. Panele, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve Ak Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, bazı milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Panelde ilk olarak konuşan TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Kasapoğlu, "Engellilik konusu sadece bir kurumun bir toplum örgütünün ya da bir özel çalışma kurumunun konusu değil. Bu konu 86 milyonun tüm Türkiye'nin sorumluluğunda olan bir konu. Bu konu aynı zamanda sadece yılın bir haftasında, yılın bir gününde gündeme getirilecek bir konu da değil. Bu konu her daim hepimizin vicdanında ve gündeminde. hepimizin bu anlamda çalışmalı. O yüzden bizler engellilik konusuna, erişilebilirlik konusuna bu noktadan bakmak durumundayız. Hepimiz bu anlamda çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Hak temelli, erişilebilir ve kapsayıcı sosyal hizmetlerle daha adil bir toplum için çalıştık"

Ardından kürsüye gelen Bakan Göktaş, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyadaki her 6 kişiden biri engellilik gerçeğiyle hayatını sürdürüyor. UNICEF'in analizine göre ise; dünyadaki her 10 çocuktan biri engelli. Bu gerçek, engelsiz bir hayat hedefinin bütün toplumu kapsayan güçlü bir sorumluluk alanı olduğunu gösteriyor. Bu anlamda engelli bireylere yönelik politikalar, sadece sosyal politikanın dar bir başlığı değil. Eğitimden sağlığa, istihdamdan şehir planlamasına, dijitalleşmeden insan haklarına kadar her alanı kapsayan temel bir kalkınma alanıdır. Bu küresel tablo içerisinde, Türkiye'nin son yıllarda attığı adımlar ise çok kıymetli. Son 24 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, engelli vatandaşlarımız için köklü bir hizmet dönüşümü gerçekleştirdi. Bu doğrultuda, engelli bireylerin hayata eşit ve aktif katılımını esas alan politikalar hayata geçirdik. Hak temelli, erişilebilir ve kapsayıcı sosyal hizmetlerle daha adil bir toplum için çalıştık. Hedefimiz ise; engelli bireylerin eğitime, sağlığa, istihdama, bilgiye, teknolojiye, kültüre, spora ve karar alma süreçlerine eşit şekilde erişimini güçlendirmek" dedi.

"Yapılan atamalarla kamuda görev yapan engelli memur sayısı 82 bin 880'e ulaştı"

Hedeflerinin engelli bireylerin eğitime, sağlığa, istihdama, bilgiye, teknolojiye, kültüre, spora ve karar alma süreçlerine eşit şekilde erişimini güçlendirmek olduğunun altını çizen Göktaş, "Bakanlık olarak, bu hedefi; aileyi güçlendiren, bireyin bağımsız yaşamını destekleyen, kurumlar arası iş birliğini artıran bir anlayışla sürdürüyoruz. Sosyal hayata tam katılımın önemli adımlarından birinin istihdam olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda kamu ve özel sektörde kota uygulamasıyla engelli bireylerin istihdamını güvence altına aldık. 2012 yılında başlatılan EKPSS uygulaması, engelli vatandaşlarımızın kamu istihdamına erişiminde önemli bir dönüm noktası oldu. Yapılan atamalarla kamuda görev yapan engelli memur sayısı 82 bin 880'e ulaştı. Bunun yanı sıra korumalı işyerleri ve girişimcilik destekleriyle engelli bireylerin iş gücü piyasasında daha güçlü yer almalarını sağlıyoruz. Diğer yandan özel çocuklarımız için eğitimi, geleceğe güvenle hazırlanmalarının temeli olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, 4 ilde başladığımız Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı ile çocuklarımızın gelişim süreçlerini destekliyoruz" diye konuştu.

"81 ilimizde 147 gündüzlü merkezimizde yaklaşık 3 bin engelli vatandaşımıza hizmet veriyoruz"

Aile bütünlüğünü korumanın ve engelli bireyin kendi yaşam çevresinde desteklenmesinin önemli bir sosyal hizmet modeli olduğunu söyleyen Göktaş, "Bunun yanı sıra 81 ilimizde 147 gündüzlü merkezimizde yaklaşık 3 bin engelli vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Erişilebilirlik, bu alanındaki çalışmalarımızın merkezinde yer alır. Bir bina engelli bireylerin kullanımına uygun değilse, orada hizmet eksik kalır. Bir dijital platform rahatça kullanılamıyorsa, bilgiye ulaşım sınırlanır. Bir ulaşım sistemi kolay kullanımı desteklemiyorsa, sosyal hayata katılım zorlaşır. Bu nedenle, bu meseleyi sadece fiziksel düzenlemelerle sınırlı görmüyoruz. Herkesin hayatın her alanına eşit biçimde katılabilmesini; güçlü ve kapsayıcı bir toplumun temel şartı olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla dijitalleşen dünyada erişilebilirliğin kapsamını genişlettik" dedi.