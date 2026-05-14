Dolar 45,43 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 45,43 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2026 17:31, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2026 17:33
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|45,4170
|45,4180
|45,4320
|45,4330
|Avro
|53,2150
|53,2160
|53,2410
|53,2420
|Sterlin
|61,4150
|61,4250
|61,4800
|61,4900
|İsviçre frangı
|58,1010
|58,1110
|58,2170
|58,2270
|ANKARA
|ABD doları
|45,3870
|45,4670
|45,4020
|45,4820
|Avro
|53,1750
|53,2550
|53,2010
|53,2810
|Sterlin
|61,3550
|61,5650
|61,4200
|61,6300