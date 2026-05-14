'İmamoğlu suç örgütü' davasının 38. duruşması sona erdi

Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor
ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
Konut satışlarında 'Nisan' hareketliliği: Kredili alım geri döndü
Konut satışlarında 'Nisan' hareketliliği: Kredili alım geri döndü
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara dikkat
Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara dikkat
Ehliyet yenilemede yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor
Ehliyet yenilemede yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor
'TSK, Deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek'
'TSK, Deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek'
2026 enflasyon ara hedefi yüzde 24 oldu
2026 enflasyon ara hedefi yüzde 24 oldu
MEB'den eğitimde 'milli şuur' dönemi
MEB'den eğitimde 'milli şuur' dönemi
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Akaryakıta peş peşe zam! Fiyat bir kez daha değişti
Akaryakıta peş peşe zam! Fiyat bir kez daha değişti
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu
Yasa dışı bahis operasyonu. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Yasa dışı bahis operasyonu. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Rekabet Kurulu'nun kadro değişikliği yetkisine iptal kararı
Rekabet Kurulu'nun kadro değişikliği yetkisine iptal kararı
Test sürüşleri tamamlandı: Türkiye'de yılın otomobili belli oluyor
Test sürüşleri tamamlandı: Türkiye'de yılın otomobili belli oluyor
Mesleki eğitimde diploma krizi! İş öğrenecekken matematiğe takılıyorlar
Mesleki eğitimde diploma krizi! İş öğrenecekken matematiğe takılıyorlar
Türkiye-Ermenistan'da tarihi ticaret eşiği aşıldı
Türkiye-Ermenistan'da tarihi ticaret eşiği aşıldı
Özkan Yalım'ın ifadeleri kurultay davasına gönderildi
Özkan Yalım'ın ifadeleri kurultay davasına gönderildi
Türklerin gözde otomobilinin üretimi resmen sona erdi
Türklerin gözde otomobilinin üretimi resmen sona erdi
Bakan Gürlek'ten 'yasa dışı bahis' açıklaması: 'Oynamak' da suç olacak!
Bakan Gürlek'ten 'yasa dışı bahis' açıklaması: 'Oynamak' da suç olacak!
Özvar: Üniversitelerin koçluk ve rehberlik rolünü üstlenmesi gerekiyor
Özvar: Üniversitelerin koçluk ve rehberlik rolünü üstlenmesi gerekiyor
Bakan Tekin: Okulda silahlı güvenlik görevlisi doğru değil
Bakan Tekin: Okulda silahlı güvenlik görevlisi doğru değil
Kuryeler için süre doluyor: 15 bin TL'yi aşan cezalar kapıda!
Kuryeler için süre doluyor: 15 bin TL'yi aşan cezalar kapıda!
Trenlerde unutulan eşyalar satışa çıkıyor: İşte ihale tarihleri
Trenlerde unutulan eşyalar satışa çıkıyor: İşte ihale tarihleri
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'İmamoğlu suç örgütü' davasının 38. duruşması sona erdi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 77'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 38. duruşması tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2026 18:56, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2026 18:58
Yazdır
'İmamoğlu suç örgütü' davasının 38. duruşması sona erdi

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada tutuklu sanık Murat Kapki savunma yaptı.

Kapki, 23 yıldır reklam sektöründe olduğunu belirterek, 15 aylık tutukluluk sürecinde medyada olmayan biri gibi gösterildiğini öne sürdü.

Daha önce ortaklık yaptığı ve yöneticisi olduğu şirketleri bulunduğunu, BVA isimli reklam şirketini iddianamede aktarıldığı gibi Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla değil, kurumsallaşma yönünde karar aldığı için kendi isteğiyle kurduğunu savundu.

Sanık Kapki, İBB'den aldıkları üç ihale nedeniyle hakkında dava açıldığını, ihale bedelinin önceden belirlendiği belirterek, "Kimse bana gelip 'Sen ihalede şu rakamı ver.' diye dayatamaz ki. Ben ihaleye giriyorsam kazanmak için girerim. Başka ne amacım olabilir?" ifadelerini kullandı.

Şirketin İBB'den ilk ihalesini 2020 yılında aldığını, pandemi dönemine denk geldiği için zarar ettiklerini, 2021 yılından sonra reklam piyasasının hareketlendiğini, bu nedenle reklamcılığın altın çağını yaşadığını dile getiren Kapki, şirketinin İBB'den ihale aldıktan sonra olağanüstü büyüdüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Kapki, hakkındaki aleyhe görünen hususların dosyaya delil olarak konulduğunu, lehe olan hususların ise dosyada yer almadığını iddia ederek, kamuyu zarar uğratmalarının söz konusu olmadığını anlattı.

Kapki, "Benim reklam sektöründeki varlığım sanki Ekrem İmamoğlu'yla başlamış gibi gösteriliyor. Oysa ben Ekrem İmamoğlu'ndan önce de İBB'den reklam alanları alıp satan bir kişiyim." beyanında bulundu.

Örgüt üyesi olmadığını savunan Kapki, iddianamede gizli toplantı yapıldığı söylenen yerlere hiç gitmediğini, kimseyle gizli toplantı yapmadığını ve kimseye para götürmediğini belirtti.

Sanık Kapki, 19 Mart'a kadar Ekrem İmamoğlu'nu hayatında sadece iki kez gördüğünü anlattı.

Etkin pişmanlık ifadesi vermediğini aktaran Kapki, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Savunmasını tamamlayan Kapki'ye mahkeme başkanının soruşturma aşamasındaki ifadelerinin doğru olup olmadığını sordu.

Kapki ise önceki ifadelerinin savcının yönlendirmesiyle alındığını, avukatının bu esnada yanında olmadığını, "Tahliye olurum." ümidiyle ne sorulduysa "Doğrudur." dediğini söyledi.

- Sanık İmamoğlu'na mahkeme başkanından tepki

Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu oturduğu yerden "Dün Gökhan Köseoğlu'na (sanık) 'İfadeniz sırasında baskı var mıydı?' diye sordunuz ancak itirafçı ifadesini geri çeken Murat Kapki'ye bu soruyu sormadınız. İlk bu soruyu sormanız gerekirdi." şeklinde bağırdı.

Mahkeme başkanı, İmamoğlu'na "Siz niye müdahil oluyorsunuz Ekrem Bey? Sanıkla bir şey konuşuyorum, anlamaya çalışıyorum. Neden bağırıyorsunuz? Sesinizi bu kadar yükseltmeyin. Burası sizin miting alanınız değil. Bu üslupla devam etmeyin. Burada sorguladığımız bir sanığa ne soracağımızı da başka sanığa mı soracağız? Sizin hakkınızda olumsuz ifadeleri var. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Burada sorduğunuz sorularla diğer sanıkların da haklarını korumaya çalışıyoruz. Murat Ongun'la ilgili ifadesi var." diye konuştu.

İmamoğlu ise buna karşılık, "Hepimizin can ve mal güvenliği size aittir. Ailelerimize yapılanları duymaktan benim kanım dondu." dedi.

Mahkeme başkanı ise "Ekrem Bey, bu üslubunuza devam etmeyin." yanıtını verdi.

Duruşma, 18 Mayıs Pazartesi gününe ertelendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber