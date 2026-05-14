60 ülke arasında 'sıfır hata': 14 yaşındaki Doruk, Dünya Şampiyonu

İzmir Karşıyaka'nın yetiştirdiği genç yetenek Doruk Sabuncuoğlu Ford (14), uluslararası matematik arenasında dev bir başarıya imza attı. Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenen German Math Olimpiyatları'nda ter döken Doruk, gösterdiği üstün performansla dünya birinciliğine ulaştı.

Online Elemelerden Frankfurt Finallerine

Matematik öğretmeninin yönlendirmesiyle yarışmaya katılan Doruk, zorlu bir eleme sürecinden geçti. 14 Aralık 2025'te yapılan online aşamada bronz madalya alarak finale kalan genç yetenek, 29 Nisan 2026'da Goethe Üniversitesi'nde gerçekleştirilen büyük finalde altın madalyaya uzandı.

60 Ülke Arasında "Sıfır Hata"

Kuzey Amerika'dan Çin'e kadar 60 farklı ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı organizasyonda Doruk, 2,5 saat süren final sınavında iptal edilen sorular dışındaki tüm soruları doğru yanıtladı. Ödül töreninde sahneye Türk bayrağıyla çıkan Doruk, duygularını şu sözlerle ifade etti:

Anaokulundan Beri Sayılarla İç İçe

"Çok canlı ve uluslararası bir ortamdı. Yeteneklerimi gösterme şansına sahip olduğum için çok mutluyum. Ülkemi Türk bayrağıyla temsil etmek benim için en büyük gurur."

Matematiğe olan ilgisi anaokulu yıllarına dayanan Doruk, henüz o yaşlarda üslü ifadeler ve çarpma işlemleriyle uğraşmaya başladı. Bu üstün yeteneği sayesinde ilkokul 1. sınıfı atlayarak doğrudan 2. sınıfa geçen genç şampiyon, gelecekte mühendis olmayı ve fizik ile matematiği hayatının merkezinde tutmayı hedefliyor.

Ailesinin Gururu: "Sayılarla Deney Yapan Bir Çocuk"

Annesi Mimar Didem Sabuncuoğlu Ford, oğlunun başarısının tesadüf olmadığını vurguladı. Doruk'un küçüklüğünden beri bulunduğu sınıfın çok üzerinde problemler çözdüğünü belirten anne Ford, "Doruk, matematiği sadece bir ders olarak değil, günlük yaşamla birleştiren ve deneyler yapan bir çocuk" diyerek oğlunun tutkusunu anlattı.