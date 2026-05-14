Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en prestijli tatbikatlarından biri olan EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı, yerli savunma sanayiinin yeni oyuncularını sahaya sürdü. Tatbikatın bot eğitimi safhasında, geçtiğimiz yılın sonunda envantere dahil edilen "Karayel" hücumbotları ilk kez operasyonel bir görevde yer aldı.

Bahadır Adası'nda Yüksek Süratli Eğitim

İzmir açıklarındaki Bahadır Adası'nda gerçekleştirilen eğitimlerde, 17 kişi kapasiteli karinalı Karayel hücumbotları amfibi deniz piyadeleri tarafından test edildi. 34 personelin katıldığı eğitimde biniş ve iniş faaliyetleri, seyir yardımcı malzemelerinin kullanımı ve bot harekatı taktikleri uygulamalı olarak icra edildi.

Denizde 60 Knot Sürat ve Tam Koruma

Aralık 2025'te TSK envanterine giren Karayel, modern deniz harbinin gereksinimlerini karşılayan şu teknik özellikleriyle ön plana çıkıyor:

Sürat: Saatte 60 knot hıza ulaşabilme kapasitesi.

Manevra: Ani manevra kapasitesi ve süratli intikal yeteneği.

Dayanıklılık: Yüksek dalga mukavemeti ve denizci yapısı.

Güvenlik: Kısmi balistik koruma özelliği ile personel emniyeti.

Amfibi Harekatta "Karayel" Dönemi

Bot takım komutanından alınan emirle hızlıca botlara intikal eden askeri personel, belirlenen rotalarda seyir gerçekleştirerek çıkarma ve baskın simülasyonları yaptı. Karayel'in yüksek hareket kabiliyeti, kıyı operasyonlarında amfibi piyadelerin daha hızlı ve güvenli şekilde hedefe ulaşmasını sağlıyor.

Yerli ve Milli İmkanlarla Üretildi

Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen Karayel'in EFES-2026 gibi uluslararası katılımlı ve kapsamlı bir tatbikatta ilk kez görev alması, Türk gemi inşa sanayiinin geldiği noktayı göstermesi açısından kritik bir önem taşıyor.