Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan operasyonla ilgili açıklama

Belediye binası önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Gördüğünüz gibi görevimin başındayım. Sabah belediyemize bir operasyon yapıldı ama gelen polis arkadaşlarımız büyük bir nezaket içinde oldular; kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Süreç belli, bir soruşturma süreci olacak. Bu süreçte arkadaşlarımızın gözaltına alınması dahil bütün haklarını düzgün olarak takip edeceğiz ve bu hakların verilmesini talep ediyoruz. Bu kent huzur kentidir; bu operasyonun da huzur içinde yapılması en büyük dileğimiz. Ben bundan sonraki süreçte, 25 yıl olduğu gibi belediyemin başında tarafsız, adil ve eşitlikçi olarak belediye yönetimini devam ettireceğim; bundan kimsenin endişesi olmasın. Bunu siyasi anlamda kullanmaya da kimse kalkmasın; Tepebaşı Belediyesi her zaman olduğu gibi yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Eskişehir ve Türkiye kamuoyu bir şafak operasyonuyla uyanmıştır"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Başkanı Av. Talat Yalaz ise "Şafak operasyonları normal rutin yargılama sistemi içinde var olan şeyler değildir. Bu soruşturmanın yeni başlamış bir soruşturma olmadığını, dosyada herhangi bir gizlilik kararının bulunmadığını, uzun süredir dosyanın soruşturması itibarıyla mevcut haliyle sürmekte olduğunu belirtmek isteriz. Bugün şafak operasyonuyla gözaltına alınan arkadaşlarımız, daha önce de bu dosya kapsamında çağrılmak suretiyle ifade vermiş kişilerdir. Bu nedenle bugün şafak operasyonu yapılmış olmasının hukuki düzlemde karşılığı yoktur. Bunun yanı sıra sürecin hukuki şekilde sonuna kadar takipçisi olduğumuzu; bugün gözaltında olan arkadaşlarımızla ve aileleriyle irtibat halinde hukuki süreci avukatlarımızla birlikte takip ettiğimizi; hukuki sürece saygılı olduğumuzu ve herkesin de hukuki sürece saygılı olması gerektiğini ifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Süreç içeriği ile ilgili açıklama yaparken dikkatli oluyoruz"

Başkan Yalaz, gazetecilerin şüpheli sayısı ile ilgili olarak yönelttiği soruya, "Bizim sabah saatlerinde baktığımız şüpheli olarak ifade edilen kişilerle Başsavcılığın açıkladığı kişi sayısı arasında bir farklılık söz konusudur. Bu 60 sayısına nasıl ulaştırılmıştır bilgi sahibi değiliz. Biz hukuka saygılı kişiler olarak hukuki süreç içeriğiyle ilgili açıklama yaparken dikkatli oluyoruz. Herkesi de bu hususta dikkatli olmaya, masumiyet karinesi çerçevesinde, henüz soruşturması devam eden kişileri suçlu ilan ederek farklı bir algı yürütme çabasına girmemeye davet ediyoruz. Başsavcılığın açıklamasını izledik; sürecin hukuki takipçisiyiz" diye cevap verdi.