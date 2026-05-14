Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
Tepebaşı'nda Özel Kalem Müdürü'nün bahçesinden 'kripto odası' çıktı
Tepebaşı'nda Özel Kalem Müdürü'nün bahçesinden 'kripto odası' çıktı
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor
ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
Konut satışlarında 'Nisan' hareketliliği: Kredili alım geri döndü
Konut satışlarında 'Nisan' hareketliliği: Kredili alım geri döndü
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara dikkat
Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara dikkat
Ehliyet yenilemede yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor
Ehliyet yenilemede yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor
'TSK, Deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek'
'TSK, Deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek'
2026 enflasyon ara hedefi yüzde 24 oldu
2026 enflasyon ara hedefi yüzde 24 oldu
MEB'den eğitimde 'milli şuur' dönemi
MEB'den eğitimde 'milli şuur' dönemi
Akaryakıta peş peşe zam! Fiyat bir kez daha değişti
Akaryakıta peş peşe zam! Fiyat bir kez daha değişti
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu
Yasa dışı bahis operasyonu. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Yasa dışı bahis operasyonu. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Rekabet Kurulu'nun kadro değişikliği yetkisine iptal kararı
Rekabet Kurulu'nun kadro değişikliği yetkisine iptal kararı
Test sürüşleri tamamlandı: Türkiye'de yılın otomobili belli oluyor
Test sürüşleri tamamlandı: Türkiye'de yılın otomobili belli oluyor
Mesleki eğitimde diploma krizi! İş öğrenecekken matematiğe takılıyorlar
Mesleki eğitimde diploma krizi! İş öğrenecekken matematiğe takılıyorlar
Türkiye-Ermenistan'da tarihi ticaret eşiği aşıldı
Türkiye-Ermenistan'da tarihi ticaret eşiği aşıldı
Özkan Yalım'ın ifadeleri kurultay davasına gönderildi
Özkan Yalım'ın ifadeleri kurultay davasına gönderildi
Türklerin gözde otomobilinin üretimi resmen sona erdi
Türklerin gözde otomobilinin üretimi resmen sona erdi
Bakan Gürlek'ten 'yasa dışı bahis' açıklaması: 'Oynamak' da suç olacak!
Bakan Gürlek'ten 'yasa dışı bahis' açıklaması: 'Oynamak' da suç olacak!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de

Uzman İslam Memiş, Kapalıçarşı piyasasında ilk kez karşılaşılan 'negatif işçilik' dönemini müjdeledi. Fiziki altın alacaklar için dünyadaki en cazip fiyatların şu an Türkiye'de olduğunu belirten Memiş, bu fırsatın kalıcı olmayacağının altını çizdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2026 21:45, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2026 21:48
Yazdır
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de

Küresel piyasalarda savaş gerilimi, yüksek enflasyon ve merkez bankalarının faiz politikaları yatırımcıların odağındaki yerini korurken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri, Çin-ABD temasları, değerli metallerdeki hareketlilik ve Türkiye piyasalarına ilişkin öngörülerini paylaşan Memiş, özellikle altın ve gümüş yatırımcılarına önemli mesajlar verdi.

"FİZİKİ ALTIN DÜNYADA EN UCUZ SEVİYEYE GELDİ"

Türkiye'de fiziki altın piyasasına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan Memiş, daha önce ithalat kısıtlamaları nedeniyle tarihi seviyelere çıkan işçilik farklarının tamamen kapandığını söyledi.

Mart ayında kilogram başına 12 bin 500 dolara kadar çıkan işçilik farkının bu hafta eksi 257 dolara kadar gerilediğini belirten Memiş, Türkiye'de fiziki altının dünya piyasalarına göre daha ucuz hale geldiğini ifade etti.

Özellikle düğün yapacaklar ve altın borcu bulunan vatandaşların bu gelişmeyi dikkatle takip etmesi gerektiğini söyleyen Memiş, mevcut durumun kalıcı olmayabileceğini vurguladı:

İLK KEZ GÖRDÜK!

"Özellikle altın borcunu kapatacak olan arkadaşlarımız bu yıl düğün yapacak. Düğün için altın ihtiyacı olan arkadaşlarımız veya altın almak için fırsat kollayan arkadaşlarımız şu ekranda görmüş olan grafiğe çok dikkat etsin.

İthalat yasağından dolayı yoğun bir talep var ve dolayısıyla da 1 kilogram külçe altını dünya piyasalarına kıyasla Cumhuriyet tarihinde ilk defa 12.500 dolar işçiliği gördük. 6.000 dolar oldu, 7.000 dolar oldu, 9.000 dolar oldu. Mart ayında 12.500 doları gördük. Şimdi bu işçilik farkları tamamen kapandı. Ama bu hafta altın tarafına Türkiye'de yani Kapalıçarşı piyasasında ilk kez çok ilginç bir şeyle karşı karşıya kaldık. 12.500 doları biz işçilik olarak Mart ayında gördük ama bu hafta o işçilik farkları tamamen kapandı ve devamında -257 dolara kadar bu işçilik farklarının gerilediğini gördük.

Bakın işçilik kapandı. Bir de 250 dolar daha ucuz oldu altın. O yüzden altın alacaklar borcu olanlar bu işçilik farklarını fiziki altından bahsediyorum tabii ki. Bu fırsatları değerlendirmek lazım. Çünkü bu işçilik farkları yani bu hava parası tekrar en ufak bir kımıldamada, en ufak bir talep artışında veya bir anlaşma haberi geldiği zaman tekrar 1.000 dolar, 2.000 dolar, 3.000 dolar üzerine koyar...

2,5 yılda dünyada en pahalı altın Türkiye dedi. Bu hava parasından dolayı, işçilikten dolayı. Ama bu hafta dünyada en ucuz altın Türkiye'de oldu. Tabii bu geçici bir süreç, kalıcı bir süreç değil"

ALTIN İÇİN 10 BİN LİRA, GÜMÜŞ İÇİN 96 DOLAR HEDEFİ

Ons altında 4 bin 650 dolar seviyesini güçlü destek olarak değerlendiren Memiş, 4 bin 700 dolar altındaki seviyeleri alım fırsatı olarak gördüğünü söyledi.

Gram altında 6 bin 800 lira seviyesini güçlü destek olarak tanımlayan Memiş, yıl sonuna doğru 10 bin lira hedefinin sürdüğünü ifade etti.

Son bir haftada yatırımcısına yüzde 20 kazandıran gümüş için ise 96 dolar hedefini koruduğunu belirten Memiş, bu seviyenin aşılması halinde üç haneli rakamların gündeme gelebileceğini söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber