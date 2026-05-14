İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de

Küresel piyasalarda savaş gerilimi, yüksek enflasyon ve merkez bankalarının faiz politikaları yatırımcıların odağındaki yerini korurken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri, Çin-ABD temasları, değerli metallerdeki hareketlilik ve Türkiye piyasalarına ilişkin öngörülerini paylaşan Memiş, özellikle altın ve gümüş yatırımcılarına önemli mesajlar verdi.

"FİZİKİ ALTIN DÜNYADA EN UCUZ SEVİYEYE GELDİ"



Türkiye'de fiziki altın piyasasına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan Memiş, daha önce ithalat kısıtlamaları nedeniyle tarihi seviyelere çıkan işçilik farklarının tamamen kapandığını söyledi.

Mart ayında kilogram başına 12 bin 500 dolara kadar çıkan işçilik farkının bu hafta eksi 257 dolara kadar gerilediğini belirten Memiş, Türkiye'de fiziki altının dünya piyasalarına göre daha ucuz hale geldiğini ifade etti.

Özellikle düğün yapacaklar ve altın borcu bulunan vatandaşların bu gelişmeyi dikkatle takip etmesi gerektiğini söyleyen Memiş, mevcut durumun kalıcı olmayabileceğini vurguladı:

İLK KEZ GÖRDÜK!



"Özellikle altın borcunu kapatacak olan arkadaşlarımız bu yıl düğün yapacak. Düğün için altın ihtiyacı olan arkadaşlarımız veya altın almak için fırsat kollayan arkadaşlarımız şu ekranda görmüş olan grafiğe çok dikkat etsin.

İthalat yasağından dolayı yoğun bir talep var ve dolayısıyla da 1 kilogram külçe altını dünya piyasalarına kıyasla Cumhuriyet tarihinde ilk defa 12.500 dolar işçiliği gördük. 6.000 dolar oldu, 7.000 dolar oldu, 9.000 dolar oldu. Mart ayında 12.500 doları gördük. Şimdi bu işçilik farkları tamamen kapandı. Ama bu hafta altın tarafına Türkiye'de yani Kapalıçarşı piyasasında ilk kez çok ilginç bir şeyle karşı karşıya kaldık. 12.500 doları biz işçilik olarak Mart ayında gördük ama bu hafta o işçilik farkları tamamen kapandı ve devamında -257 dolara kadar bu işçilik farklarının gerilediğini gördük.

Bakın işçilik kapandı. Bir de 250 dolar daha ucuz oldu altın. O yüzden altın alacaklar borcu olanlar bu işçilik farklarını fiziki altından bahsediyorum tabii ki. Bu fırsatları değerlendirmek lazım. Çünkü bu işçilik farkları yani bu hava parası tekrar en ufak bir kımıldamada, en ufak bir talep artışında veya bir anlaşma haberi geldiği zaman tekrar 1.000 dolar, 2.000 dolar, 3.000 dolar üzerine koyar...

2,5 yılda dünyada en pahalı altın Türkiye dedi. Bu hava parasından dolayı, işçilikten dolayı. Ama bu hafta dünyada en ucuz altın Türkiye'de oldu. Tabii bu geçici bir süreç, kalıcı bir süreç değil"

ALTIN İÇİN 10 BİN LİRA, GÜMÜŞ İÇİN 96 DOLAR HEDEFİ



Ons altında 4 bin 650 dolar seviyesini güçlü destek olarak değerlendiren Memiş, 4 bin 700 dolar altındaki seviyeleri alım fırsatı olarak gördüğünü söyledi.

Gram altında 6 bin 800 lira seviyesini güçlü destek olarak tanımlayan Memiş, yıl sonuna doğru 10 bin lira hedefinin sürdüğünü ifade etti.

Son bir haftada yatırımcısına yüzde 20 kazandıran gümüş için ise 96 dolar hedefini koruduğunu belirten Memiş, bu seviyenin aşılması halinde üç haneli rakamların gündeme gelebileceğini söyledi.