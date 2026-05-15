Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu

Ons altın 4.570 dolar seviyesine geriledi

Spot altın, üst üste dördüncü seansta da düşüş göstererek ons başına 4.570 dolar seviyesine indi. Bu, 6 Mayıs'tan bu yana görülen en düşük fiyat olarak kayıtlara geçti. Haziran vadeli ABD altın kontratları da yüzde 1,4 değer kaybederek 4.619 dolara geriledi. Altın, bu hafta toplamda yüzde 2,1 kayıp yaşadı.

Dolar endeksi, son bir haftada yüzde 1'in üzerinde yükselirken, dolar bazlı altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha maliyetli hale getirdi. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Altın her taraftan baskı altında. Yükselen petrol fiyatları enflasyonu yeniden gündemin merkezine taşıdı. Tahvil getirileri ve doların güçlenmesi, piyasadaki faiz indirimi beklentilerini de zayıflatıyor" dedi.

Gümüş yüzde 7 düştü

Gümüşün ons fiyatı 87 dolardan yüzde 7 kayıpla 78 dolara geriledi.

PETROL SERT YÜKSELDİ

Jeopolitik riskler de fiyatları etkiliyor. İran'da süren savaş ve kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın kapanması, Brent petrol fiyatlarını bu hafta yüzde 5,5 artırarak varil başına 106 doların üzerine çıkardı. Bu durum, altın için enflasyon baskısını artıran bir diğer faktör olarak öne çıkıyor.

Altın, tarihsel olarak enflasyona karşı güvenli liman olarak görülse de, yüksek faiz ortamı yatırımcıları tahvile yönlendiriyor, değerli metali baskı altında bırakıyor. Şubat ayı sonunda ABD-İran geriliminin ardından altın yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti.

ABD-Çin ilişkileri de piyasanın odağında. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki günlük devlet ziyaretini tamamlamak üzere bir araya gelecek. Şi, Tayvan konusundaki hassasiyetlere dikkat çekerek yanlış yönetilen adımların ilişkileri ciddi şekilde bozabileceği uyarısında bulundu. Bu görüşmeler, özellikle yatırımcıların kısa vadeli risk algısını şekillendirecek gelişmeler olarak izleniyor.

Kısacası altın, hem yükselen petrol hem güçlenen dolar hem de faiz beklentileriyle haftayı kayıpla kapatma yolunda. Yatırımcılar için görünüm, kısa vadede daha temkinli bir yaklaşıma işaret ediyor.

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.758,25 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.040,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.073,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.318,24 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.005,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 111.135,46 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.615,27 dolar