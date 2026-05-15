MEB'in Yönetici Yetiştirme Programı Başlıyor: Mazeretli İdareciler İçin Telafi Belirsizliği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 81 ilde "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı"nı 16 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla başlatıyor. 2026 yılında yenilenen yönetmelik kapsamında, adayların MEBBİS üzerinden başvurularını tamamladığı eğitimler, okullardaki mevcut eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması amacıyla hafta sonları yüz yüze ve mahalli hizmet içi eğitim şeklinde yürütülecek.

Bu çerçevede, bulundukları kurumlarda 4 ve 8 yıllık görev süresini dolduran yöneticiler ile norm fazlası konumunda bulunan idareciler, 16 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında 4 hafta sonu boyunca yoğunlaştırılmış eğitime tabi tutulacak. Toplam 64 saat sürecek olan programda devamsızlık hakkı ise 13 saat olarak belirlendi.

Telafi Eğitimi Takvimde Yer Almadı

Bakanlık tarafından yayımlanan resmi takvimde telafi eğitimine dair herhangi bir planlamaya yer verilmemesi, "mücbir sebep" durumundaki yöneticileri belirsizlikle karşı karşıya bıraktı. Özellikle hac dönemiyle çakışan takvim nedeniyle kutsal topraklarda bulunacak olan, doğum izninde olan veya diğer yasal mazeretleri (sağlık, afet vb.) sebebiyle 13 saatlik devamsızlık sınırını aşmak durumunda kalacak idarecilerin durumu eğitim camiasında merak konusu oldu.