MEB'in Yönetici Yetiştirme Programı Başlıyor: Mazeretli İdareciler İçin Telafi Belirsizliği

Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor
ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara dikkat
Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara dikkat
Ehliyet yenilemede yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor
Ehliyet yenilemede yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor
'TSK, Deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek'
'TSK, Deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek'
2026 enflasyon ara hedefi yüzde 24 oldu
2026 enflasyon ara hedefi yüzde 24 oldu
MEB'den eğitimde 'milli şuur' dönemi
MEB'den eğitimde 'milli şuur' dönemi
Akaryakıta peş peşe zam! Fiyat bir kez daha değişti
Akaryakıta peş peşe zam! Fiyat bir kez daha değişti
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu
Yasa dışı bahis operasyonu. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Yasa dışı bahis operasyonu. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Rekabet Kurulu'nun kadro değişikliği yetkisine iptal kararı
Rekabet Kurulu'nun kadro değişikliği yetkisine iptal kararı
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB'in Yönetici Yetiştirme Programı Başlıyor: Mazeretli İdareciler İçin Telafi Belirsizliği

MEB'in Yönetici Yetiştirme Programı Başlıyor: Mazeretli İdareciler İçin Telafi Belirsizliği

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 10:17, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 10:19
Yazdır
MEB'in Yönetici Yetiştirme Programı Başlıyor: Mazeretli İdareciler İçin Telafi Belirsizliği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 81 ilde "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı"nı 16 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla başlatıyor. 2026 yılında yenilenen yönetmelik kapsamında, adayların MEBBİS üzerinden başvurularını tamamladığı eğitimler, okullardaki mevcut eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması amacıyla hafta sonları yüz yüze ve mahalli hizmet içi eğitim şeklinde yürütülecek.

Bu çerçevede, bulundukları kurumlarda 4 ve 8 yıllık görev süresini dolduran yöneticiler ile norm fazlası konumunda bulunan idareciler, 16 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında 4 hafta sonu boyunca yoğunlaştırılmış eğitime tabi tutulacak. Toplam 64 saat sürecek olan programda devamsızlık hakkı ise 13 saat olarak belirlendi.

Telafi Eğitimi Takvimde Yer Almadı

Bakanlık tarafından yayımlanan resmi takvimde telafi eğitimine dair herhangi bir planlamaya yer verilmemesi, "mücbir sebep" durumundaki yöneticileri belirsizlikle karşı karşıya bıraktı. Özellikle hac dönemiyle çakışan takvim nedeniyle kutsal topraklarda bulunacak olan, doğum izninde olan veya diğer yasal mazeretleri (sağlık, afet vb.) sebebiyle 13 saatlik devamsızlık sınırını aşmak durumunda kalacak idarecilerin durumu eğitim camiasında merak konusu oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber