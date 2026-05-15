MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir süredir devam eden 'durağanlaşma', yeniden hareketlenirken, güvenlik bürokrasinin PKK'dan silah bırakma konusunda takvim ve yol haritası istediği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, MİT ve diğer güvenlik bürokrasisinden bir ekip şu anda Kandil'le temas halinde. PKK'dan silah bırakma konusunda bir takvim ve yol haritası istendi.

Bir hafta veya 10 gün içinde örgütün yol haritası ortaya çıkacak. Örgütün hazırlayacağı yol haritasında mağaraların ve silah depolarının boşaltılmasına yönelik bir envanter ve takvim de olacak.

Kandil'le yapılan görüşmeler tamamlandıktan sonra güvenlik bürokrasisi örgütün yol haritasını alarak Türkiye'ye dönecek. Bu aşamadan sonra hükümetin atacağı adımlarla ilgili hazırlanan takvim ve yol haritası, örgütten gelenlerle birlikte bir eşleştirmeye tabi tutulacak.

Ortak noktalar ortaya çıkarılacak, yerine getirilmesi mümkün olan talepler belirlenecek. Hemen ardından da fermuar sistemi ve belli bir takvim doğrultusunda atılacak adımlar gündeme getirilecek.

Ayrıca İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile de güvenlik bürokrasinin en üst düzeyde görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Silah bırakma takviminin yanı sıra atılacak yasal adımlarla ilgili değerlendirme yapıldığı öğrenildi.

HER BİRİNE FARKLI PROSEDÜR

AK Parti kaynakları "Bizim hazırlıklarımız tamam. İdari ve yasal düzenlemeler, cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile süreç ilerleyecek. Örgüt üyeleri farklı prosedürlere tabi tutulacak. Irak'ta kalanlar veya silah bırakıp Suriye'de kalmak isteyenlerle ilgili Türkiye'nin yapacağı bir şey olmaz. Onlar o ülkelerin hukuklarına tabi olacaklar. Ama silah bırakıp Türkiye'ye dönenlerle elbette adım atılacak" dedi.

Muhabir : YÜCEL KAYAOĞLU