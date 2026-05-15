Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu olan milli tekvandoculara tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 22 madalya kazanarak üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcuları kutladı.
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 08:50, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 15:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli sporcuları tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 6 altın, 4 gümüş, 12 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazanarak üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcularımızı, bizleri gururlandıran bu büyük başarıları nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.