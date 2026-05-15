Dolar haftayı 45,54 TL'den tamamladı

Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 45,54 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 17:28, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 17:36
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|45,4320
|45,4330
|45,5430
|45,5440
|Avro
|53,2410
|53,2420
|53,0310
|53,0320
|Sterlin
|61,4800
|61,4900
|60,8540
|60,8640
|İsviçre frangı
|58,2170
|58,2270
|57,9880
|57,9980
|ANKARA
|ABD doları
|45,4020
|45,4820
|45,5130
|45,5930
|Avro
|53,2010
|53,2810
|52,9910
|53,0710
|Sterlin
|61,4200
|61,6300
|60,7940
|61,0040