Bakan Şimşek: İç borç çevirme oranı %142'den %82'ye geriledi

Son 38 yılın rekoru: Türkiye'de su yılı yağışları yüzde 87 arttı!
Son 38 yılın rekoru: Türkiye'de su yılı yağışları yüzde 87 arttı!
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Hakim ve taksici arasında uyuşturucu bağlantısı dosyaya girdi
Hakim ve taksici arasında uyuşturucu bağlantısı dosyaya girdi
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi artışı yok
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi artışı yok
Özkan Yalım bir kez daha ifade verecek
Özkan Yalım bir kez daha ifade verecek
İstanbul Valiliği'ne 'açığa alma' tepkisi: Bu bir itibar suikastıdır!
İstanbul Valiliği'ne 'açığa alma' tepkisi: Bu bir itibar suikastıdır!
1 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Erteleme geldi
1 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Erteleme geldi
İlave doğum izni başvuruları için son gün
İlave doğum izni başvuruları için son gün
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
22 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı
22 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor
ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Şimşek: İç borç çevirme oranı %142'den %82'ye geriledi

Bakan Şimşek, bütçedeki pozitif gidişatın hedeflerle uyumlu seyrettiğini açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde %142 olan iç borç çevirme oranının bu yıl %82 olarak gerçekleştiğini ifade eden Şimşek, uygulanan ekonomi programından taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 16:40, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 16:41
Yazdır
Bakan Şimşek: İç borç çevirme oranı %142'den %82'ye geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2026 yılının ilk dört ayına (Ocak-Nisan) ilişkin bütçe performans verilerini kamuoyuyla paylaştı. Şimşek, uygulanan ekonomi programının en önemli çıpalarından biri olan mali disiplinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Faiz Dışı Dengede Dev Adım: 536 Milyar TL İyileşme

Küresel ve bölgesel tüm zorlu ekonomik koşullara rağmen bütçe performansının hedeflendiği gibi gittiğini belirten Bakan Şimşek, şu kritik veriyi paylaştı:

"Bütçe performansımız hedeflerle uyumlu seyrediyor. Faiz dışı bütçe dengesi bütün zorlu koşullara rağmen ilk dört ayda yıllık 536 milyar TL iyileşti."

İç Borç Çevirme Oranı Hızla Düştü

Mali alanda atılan kararlı adımlar, devletin borçlanma ihtiyacını da ciddi oranda azalttı. Bakan Şimşek, bütçedeki iyileşme sayesinde geçen senenin ocak-nisan döneminde %142 olan iç borç çevirme oranının, bu senenin aynı döneminde %82 seviyesine kadar gerilediğini duyurdu. Bu düşüş, kamu maliyesinin borç sarmalından uzaklaştığının önemli bir göstergesi olarak yorumlandı.

Küresel Enerji Şoklarına Karşı "Mali Kalkan"

Oluşturulan güçlü mali alanın ekonomik şoklara karşı bir tampon görevi gördüğünü ifade eden Şimşek, "Vergide adaleti güçlendiren, kayıt dışılıkla mücadeleyi artıran ve kamu harcamalarında etkinliği önceleyen politikalarımızla güçlü bir mali alan oluşturduk. Ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığını artıran bu mali alan sayesinde küresel enerji fiyatlarının etkilerini sınırlamak amacıyla gerekli tedbirleri aldık" dedi.

Programdan Taviz Yok: "Kararlılıkla Devam Edeceğiz"

Açıklamasının son bölümünde yapısal reformlara ve sıkı maliye politikalarına atıfta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali disiplini güçlendirmeye yönelik politikalara ödün vermeden, kararlılıkla devam edecekleri mesajını yineledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber