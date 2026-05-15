Bakan Şimşek: İç borç çevirme oranı %142'den %82'ye geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2026 yılının ilk dört ayına (Ocak-Nisan) ilişkin bütçe performans verilerini kamuoyuyla paylaştı. Şimşek, uygulanan ekonomi programının en önemli çıpalarından biri olan mali disiplinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Faiz Dışı Dengede Dev Adım: 536 Milyar TL İyileşme

Küresel ve bölgesel tüm zorlu ekonomik koşullara rağmen bütçe performansının hedeflendiği gibi gittiğini belirten Bakan Şimşek, şu kritik veriyi paylaştı:

İç Borç Çevirme Oranı Hızla Düştü

"Bütçe performansımız hedeflerle uyumlu seyrediyor. Faiz dışı bütçe dengesi bütün zorlu koşullara rağmen ilk dört ayda yıllık 536 milyar TL iyileşti."

Mali alanda atılan kararlı adımlar, devletin borçlanma ihtiyacını da ciddi oranda azalttı. Bakan Şimşek, bütçedeki iyileşme sayesinde geçen senenin ocak-nisan döneminde %142 olan iç borç çevirme oranının, bu senenin aynı döneminde %82 seviyesine kadar gerilediğini duyurdu. Bu düşüş, kamu maliyesinin borç sarmalından uzaklaştığının önemli bir göstergesi olarak yorumlandı.

Küresel Enerji Şoklarına Karşı "Mali Kalkan"

Oluşturulan güçlü mali alanın ekonomik şoklara karşı bir tampon görevi gördüğünü ifade eden Şimşek, "Vergide adaleti güçlendiren, kayıt dışılıkla mücadeleyi artıran ve kamu harcamalarında etkinliği önceleyen politikalarımızla güçlü bir mali alan oluşturduk. Ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığını artıran bu mali alan sayesinde küresel enerji fiyatlarının etkilerini sınırlamak amacıyla gerekli tedbirleri aldık" dedi.

Programdan Taviz Yok: "Kararlılıkla Devam Edeceğiz"

Açıklamasının son bölümünde yapısal reformlara ve sıkı maliye politikalarına atıfta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali disiplini güçlendirmeye yönelik politikalara ödün vermeden, kararlılıkla devam edecekleri mesajını yineledi.