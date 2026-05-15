Karara uymadılar, soruşturma açıldı: RK'den 'dondurma dolabı' kararı
Karara uymadılar, soruşturma açıldı: RK'den 'dondurma dolabı' kararı
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Karahan: Bozulma olursa daha da sıkılaştıracağız
Karahan: Bozulma olursa daha da sıkılaştıracağız
Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Sıfır otodaki indirim ve altın, ikinci eli vurdu
Sıfır otodaki indirim ve altın, ikinci eli vurdu
Türkiye'nin 61 yıllık dev tekstil şirketi konkordato talep etti
Türkiye'nin 61 yıllık dev tekstil şirketi konkordato talep etti
Yozgat'ta kahreden kaza: Öğrenci servisi devrildi, 3 can kaybı!
Yozgat'ta kahreden kaza: Öğrenci servisi devrildi, 3 can kaybı!
Son 38 yılın rekoru: Türkiye'de su yılı yağışları yüzde 87 arttı!
Son 38 yılın rekoru: Türkiye'de su yılı yağışları yüzde 87 arttı!
Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Hakim ve taksici arasında uyuşturucu bağlantısı dosyaya girdi
Hakim ve taksici arasında uyuşturucu bağlantısı dosyaya girdi
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi artışı yok
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi artışı yok
Özkan Yalım bir kez daha ifade verecek
Özkan Yalım bir kez daha ifade verecek
İstanbul Valiliği'ne 'açığa alma' tepkisi: Bu bir itibar suikastıdır!
İstanbul Valiliği'ne 'açığa alma' tepkisi: Bu bir itibar suikastıdır!
1 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Erteleme geldi
1 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Erteleme geldi
İlave doğum izni başvuruları için son gün
İlave doğum izni başvuruları için son gün
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
22 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı
22 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Karahan: Bozulma olursa daha da sıkılaştıracağız

Merkez Bankası, reel sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. Konya ve çevre illerde sadece 2026 yılında 200 firma ile yüz yüze görüştüklerini belirten Fatih Karahan, iç talepteki dengelenmenin dezenflasyon sürecini desteklediğini ancak enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma olması halinde duruşlarını daha da sıkılaştıracaklarını vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 19:35, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 19:49
Yazdır
Karahan: Bozulma olursa daha da sıkılaştıracağız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" toplantıları kapsamında Konya'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle buluştu. Reel sektörle kurulan çift yönlü iletişimin önemine değinen Karahan, makroekonomik verilere ve geleceğe yönelik para politikası adımlarına dair kritik mesajlar verdi.

KKM Tarih Oluyor, Rezervler Güçleniyor

Konya'daki zirvede Merkez Bankası'nın bilanço ve rezerv yönetimindeki başarılarına dikkat çeken Başkan Fatih Karahan, şu çarpıcı verileri paylaştı:

"TCMB rezervlerinde 100 milyar doların üzerinde artış sağlandı. Bir dönem 143 milyar dolara kadar ulaşmış olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesi ise artık sıfıra yaklaştı."

Enflasyonda Bozulma Olursa "Ek Sıkılaştırma" Kapıda

Fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için temel öncelik olduğunun altını çizen Karahan, enflasyon patikasını yakından izlediklerini belirtti. Sıkı para politikası yaklaşımından taviz verilmeyeceğini vurgulayan Karahan, iş dünyasına şu uyarıda bulundu: "Para politikası kararlarımızı enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alıyoruz. Son dönem gelişmelerinin enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu daha da sıkılaştırılacaktır."

"Savaş ve Jeopolitik Riskler Gidişatta Belirleyici"

Küresel ekonomideki belirsizliklerin sürdüğünü ifade eden Karahan, temel mal ve hizmetlerdeki ılımlı seyre rağmen kısa vadeli enflasyon görünümünde jeopolitik risklerin tırmanışa geçtiğini söyledi. Karahan, "Ekonomide büyüme sürerken, jeopolitik riskler gidişatta belirleyici olacak. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu; talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir" dedi.

Reel Sektörle Çift Yönlü İletişim

Karahan, karar alma süreçlerinde sahadan aldıkları nitelikli bilgileri kullandıklarını belirterek, 2013 yılından bu yana firmalarla yüz yüze görüştüklerini hatırlattı. Bu kapsamda Konya ve bölge illerinde sadece 2026 yılı içinde 200, son 5 yılda ise toplam 2 bin 723 firma görüşmesi gerçekleştirdiklerini aktaran Karahan, elde edilen konjonktürel ve yapısal verileri, beklenti ve önerileri ilgili kamu kurumlarıyla paylaşarak köprü görevi gördüklerini sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber