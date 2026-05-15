Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Tuncay Cengiz'den OYAK Tepkisi: Üyenin Beklentisi Karşılanmadı

Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, OYAK'ın 2025 yılı nema oranına tepki gösterdi. Açıklanan yüzde 37,1'lik nema oranının üyelerin beklentilerini karşılamadığını belirten Cengiz, OYAK yönetimine "üyenin sesini duyma" çağrısında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 12:45, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 19:13
Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) açıkladığı 2025 yılı nema oranına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cengiz, OYAK'ın kuruluş amacı doğrultusunda üyelerinin birikimlerini koruma ve büyütme noktasında beklentileri karşılayamadığını ifade etti.

OYAK'ın yaklaşık 106 bin Emekli Maaş Sistemi (EMS) üyesine sahip olduğunu hatırlatan Cengiz, 2025 yılı için açıklanan yüzde 37,1'lik nema oranının son 23 yılın en düşük ikinci oranı olduğuna dikkat çekti.

"Üyeler Büyük Hayal Kırıklığı Yaşadı"

Açıklanan nema oranının piyasa gerçekleri ve üyelerin beklentileriyle örtüşmediğini savunan Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 37,1'lik nema oranı OYAK'ın mevcut gerçekleriyle örtüşse de piyasa koşulları ve üyelerin haklı beklentileriyle uzaktan yakından uyuşmamaktadır. Sonuç itibarıyla OYAK'a güvenen üyeler büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır."

Cengiz, bu durumun OYAK'ın kuruluş misyonundan uzaklaşıldığını gösterdiğini belirterek, kurumun öz kaynaklarını kullanarak üyelerin beklentilerini karşılayacak bir nema oranını sübvanse etmesi gerektiğini ifade etti.

"Şeffaflık ve Adil Temsil Güçlendirilmeli"

OYAK iştiraklerinin değerlemelerine ilişkin de eleştirilerde bulunan Cengiz, geçmiş yıllara kıyasla bağış ve yardım oranlarında aşırılıklar görüldüğünü ileri sürdü. Bu gelişmelerin kurum içerisindeki güven duygusunu zedelediğini kaydeden Cengiz, genel kurul ve denetim kurullarındaki temsil yapısının da üyeler arasında rahatsızlık oluşturduğunu söyledi.

Statüler arasında daha adil bir temsil mekanizması kurulması gerektiğini vurgulayan Cengiz, bunun hem soru işaretlerini gidereceğini hem de kuruma olan aidiyet duygusunu artıracağını dile getirdi.

"OYAK Üyesinin Hakkını Korumalı"

Açıklamasının sonunda OYAK yönetimine çağrıda bulunan Cengiz, kurumun üyelerin hak ve menfaatlerini koruyan yapısını sürdürmesi gerektiğini belirtti. Daha şeffaf ve daha adil bir yönetim anlayışının önemine dikkat çeken Cengiz, üyelerin beklentilerinin dikkate alınmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

