Karara uymadılar, soruşturma açıldı: RK'den 'dondurma dolabı' kararı
9 ilde tarihi eser operasyonu: 500'den fazla kültür varlığı kurtarıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı tarafından Konya merkezli 9 ilde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunu kutladı. Bakan Ersoy, operasyonla sadece 500'den fazla eserin kurtarılmadığını, yurt dışındaki müzayede evleri ile kaçak kazıcılar arasındaki para trafiğinin de çökertildiğini açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 21:18, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 21:19
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya merkezli 9 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarına ilişkin "Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen her çalışma, yalnızca bir güvenlik operasyonu değil, aynı zamanda medeniyet mirasımıza sahip çıkma iradesinin de somut bir göstergesidir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımızca yurt dışından iadesi sağlanan eserlerin her biri kültür varlıklarımızın ait olduğu topraklara yeniden kavuşmasının taşıdığı güçlü anlamı ortaya koymaktadır. Ancak bizim için asıl mesele, bu eserlerin yıllar sonra geri getirilmesi değil; ait oldukları topraklardan hiç koparılmadan korunabilmesini sağlamaktır. Bu nedenle kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen her çalışma, yalnızca bir güvenlik operasyonu değil, aynı zamanda medeniyet mirasımıza sahip çıkma iradesinin de somut bir göstergesidir. Bu bakımdan, Emniyet Genel Müdürlüğümüz KOM Başkanlığı tarafından Konya merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyon ülkemiz açısından son derece kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Başarılı operasyon için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ve emniyet mensuplarını tebrik eden Ersoy, "Operasyonda 500'den fazla kültür varlığının ele geçirilmesinin yanı sıra, yurt dışındaki müzayede evleri ile kaçak kazı yapan kişiler arasındaki bağlantıların ve para transferlerinin ortaya çıkarılması, bir suç ağının çökertilmesini sağlamıştır. Bu başarılı çalışma, Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığını ve ciddiyetini dünya kamuoyuna bir kez daha göstermiştir" dedi.

