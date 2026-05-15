72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirilen 2026 yılı mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

Ankete göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yükseldi. Bir önceki anket döneminde yüzde 27,53 olan yıl sonu enflasyon tahmini, mayıs ayında yüzde 28,94'e çıktı.

12 ay ve 24 ay sonrası beklentilerde artış

Katılımcıların 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki ankette yüzde 23,39 seviyesindeyken, mayıs ayında yüzde 23,82 olarak kaydedildi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 18,02'den yüzde 18,43'e yükseldi.

TCMB verilerine göre orta vadeli enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü hareketin sürdüğü görüldü.

Katılımcılar yüzde 22-25 bandını öne çıkarıyor

12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin dağılımına bakıldığında, katılımcılar TÜFE'nin en yüksek olasılıkla yüzde 22,00-24,99 aralığında gerçekleşeceğini öngördü. Bu aralık için verilen ortalama olasılık yüzde 45,20 oldu.

Katılımcılar ayrıca yüzde 25,00-27,99 aralığına yüzde 22,30, yüzde 19,00-21,99 aralığına ise yüzde 16,60 olasılık verdi.

Nokta tahminlere göre değerlendirildiğinde ise katılımcıların yüzde 41,27'sinin beklentisi yüzde 22,00-24,99 bandında yer aldı.

24 ay sonrası beklentiler yüzde 16-20 aralığında yoğunlaştı

24 ay sonrası enflasyon beklentilerinde ise katılımcıların en yüksek olasılığı yüzde 16,00-19,99 aralığı oluşturdu. Bu banda verilen ortalama olasılık yüzde 47,79 olarak hesaplandı.

Aynı dönemde yüzde 20,00-23,99 aralığına verilen olasılık yüzde 20,20 olurken, yüzde 12,00-15,99 aralığına verilen olasılık yüzde 13,92 seviyesinde gerçekleşti.

Nokta tahminlere göre katılımcıların yaklaşık yarısı 24 ay sonrası enflasyonun yüzde 16,00-19,99 bandında olacağını tahmin etti.

Faiz beklentisi yüzde 37 oldu

Ankette faiz beklentilerine ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi mayıs ayında da yüzde 40,00 olarak korundu.

Haziran ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin politika faizi beklentisi ise yüzde 37,00 seviyesinde gerçekleşti.

Dolar/TL beklentisi yükseldi

Piyasa katılımcılarının yıl sonu dolar/TL beklentisi de yukarı yönlü revize edildi. Bir önceki ankette 51,23 TL olan yıl sonu kur tahmini, mayıs ayında 51,57 TL'ye çıktı. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 53,62 TL'den 54,69 TL'ye yükseldi.

Büyüme beklentisi geriledi

Katılımcıların Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerinde ise sınırlı gerileme görüldü. Buna göre 2026 yılı GSYH büyüme beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e düşerken, 2027 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.