İsmail Ok'a yanlış ilaç verilmesi davasında savcı mütalaasını açıkladı

Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Ali Akçay ve avukatları ile diğer sanık müdafileri hazır bulundu. Dosyaya gelen uzlaştırma raporunda taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtildi. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay tarihinde 27'nci Dönem Milletvekili olan İsmail Ok'un üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle Ankara'daki Özel Koru Hastanesine başvurduğunu, dahiliye uzmanı sanık Ali Akçay tarafından muayene edildiğini belirtti. Mütalaada, Akçay'ın şikayetçi Ok'a uygulanmak üzere kas içine enjekte edilen 'Muscoflex' isimli ilacı seçmek isterken, sistemde bu ilacın altında yer alan ve damar içine uygulanan 'Muscobloc' isimli ilacı seçerek order sistemine kaydettiği anlatıldı.

"Kalbi duran Ok, CPR ile hayata döndürüldü"

'Muscobloc' isimli ilacın üst solunum yolu enfeksiyonu tedavisinde kullanılmadığı, genel anestezi ve cerrahi işlemlerde kas gevşetilmesi amacıyla kullanılan, kişinin solunumunun ve kalbinin durmasına neden olabilecek etkiye sahip bir ilaç olduğu ifade edilen mütalaada, ilacın uygulanması için acil servise yönlendirilen İsmail Ok'a, acil tıp teknikeri Şevval Öcal'ın yönlendirmesiyle hemşire tarafından damar yoluyla ilaç uygulandığı belirtildi.

Sonrasında ise Ok'un kalbinin durduğu, CPR uygulanarak hayata döndürüldüğü ve daha sonra yoğun bakıma alındığı belirtildi. Mütalaada, Akçay'ın eyleminin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' değil, 'Kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde taksirle yaralama' suçunu oluşturduğu değerlendirildi.

Savcı, yargılanan hastane müdürü Mehmet Avcıküçük yönünden ise suç delillerini gizleme kastıyla hareket ettiğine dair delil bulunmadığını belirterek beraatini talep etti.

Ara kararını kuran mahkeme heyeti, sanık Ali Akçay'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmederek, yazılı savunma hazırlamaları için taraflara süre verdi. Duruşma 24 Eylül'e ertelendi.