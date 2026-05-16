Milli sporculardan madalya yağmuru

Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli kadın güreşçiler fırtına gibi esti. 69 kiloda Kıymet Rümeysa Tezcan, Letonyalı rakibi Darja Markova'yı mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. 61 kiloda mindere çıkan Özdenur Özmez ise finalde Bulgar rakibi Andrea Niseva'yı henüz 20. saniyede tuşla yenerek altın madalyaya uzandı. Özdenur bu başarısıyla, şampiyonanın en hızlı tuş yapan sporcusu olarak tarihe geçti.

Para masa tenisinde 6 madalya

Slovenya'da düzenlenen Dünya Para Elite Masa Tenisi Serisi'nin Lasko ayağında milli sporcular toplam 6 madalya kazandı. Organizasyonu 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayan millilerde; tek erkeklerde Abdullah Öztürk, tek kadınlarda ise İrem Oluk altın madalyanın sahibi oldu. Kübra Korkut ve İrem Oluk-Faten Elelimat çifti gümüş madalya kazanırken; Abdullah Öztürk-Kim Young-Gun ve Ali Öztürk-İrem Oluk ekipleri bronz madalya ile yurda döndü.

Bilek güreşinde madalya rekoru

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Para Bilek Güreşi Şampiyonası'na Türkiye damga vurdu. Bedensel engelli para milli sporcular, sağ ve sol kol müsabakalarında büyük bir başarı sergileyerek 8 altın, 10 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplamda 25 madalya kazandı. Ay-yıldızlı sporcuların bu performansı, şampiyonanın en dikkat çeken başarılarından biri oldu.