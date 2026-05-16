Küresel kahve fiyatlarında sert düşüş

Küresel emtia piyasasında son bir yıldır dalgalı seyreden kahve fiyatları, Brezilya ve Vietnam'dan gelen güçlü üretim tahminlerinin etkisiyle geriledi. New York Kıtalararası Borsası'nda (ICE) işlem gören Arabica kahve kontratları pound başına 266,90 sent seviyesine kadar düşerken, küresel üretimin 182,5 milyon çuvala ulaşmasının 172,5 milyon çuval tüketim karşısında arz fazlası oluşturacağı öngörüldü.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 16 Mayıs 2026 16:00, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2026 16:03
Uluslararası emtia piyasasında tarım sahalarından gelen olumlu hava raporları, vadeli işlem borsalarında satış baskısını doğrudan artırıyor.

New York Kıtalararası Borsası'nda (ICE) işlem gören Mayıs vadeli Arabica kahve kontratları, Şubat 2025'te test edilen 440 sentlik tarihi zirvesinin ardından net bir düzeltme sürecine girdi.

Mayıs ayı ortası itibarıyla fiyatların son bir yıllık zaman diliminde yüzde 16,38 oranında değer kaybederek pound başına 266,90 sent bandına yerleştiği görülüyor. Yaşanan bu düşüş trendi, küresel tedarik zincirindeki arz kıtlığı fiyatlamasının tamamen sona erdiğine işaret ediyor.

Üretim tahminleri rekor seviyelere revize ediliyor

Fiyatların aşağı yönlü kırılmasında, dünyanın en büyük kahve üreticisi Brezilya'daki olumlu iklim koşulları ve hasat beklentilerinin yükseltilmesi en önemli etken olarak öne çıkıyor.

Piyasa analiz gruplarının son verilerine göre, Brezilya'nın 2026/27 sezonu kahve hasat tahmini bir önceki yıla kıyasla belirgin bir artış göstererek 75,3 milyon çuvallık rekor bir düzeye çekildi. Küresel toplam kahve üretiminin ise cari sezonda 182,5 milyon çuvala ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu durum, 172,5 milyon çuval seviyesindeki küresel tüketim hacmi karşısında piyasada net 10 milyon çuvallık bir arz fazlası oluşacağı anlamına geliyor ve fonların kısa pozisyon ağırlığını artırıyor.

Jeopolitik direnç düşüş hızını sınırlandırıyor

Borsadaki bu sert geri çekilmeye ve büyüyen arz fazlasına karşın, küresel lojistik hatlarındaki jeopolitik riskler fiyatların pandemi öncesi taban seviyelere hızlıca inmesini engelliyor.

Orta Doğu hattındaki gerilimler nedeniyle nakliye ve deniz taşımacılığı navlun maliyetlerinin yüksek seyretmesi, borsadaki bu düşüşlerin nihai kahve perakendecilerine ve menü fiyatlarına yansımasını yavaşlatıyor. Finansal piyasalardaki bu gevşeme eğiliminin, yüksek hammadde maliyetlerinden şikayet eden küresel gıda devlerinin işletme marjlarını kısa vadede ne ölçüde rahatlatacağı ise yakından takip ediliyor.

MERVE KORNİK

