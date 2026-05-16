Umre turları için başvurular başladı

Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Bakan Tekin'in Verdiği İlk Dersle Başladı
Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Bakan Tekin'in Verdiği İlk Dersle Başladı
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Erdoğan: Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Okullar gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek
Okullar gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek
Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!
72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 98 kişi tutuklandı
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 98 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ziyaretimizi başarıyla tamamladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ziyaretimizi başarıyla tamamladık
TİHEK'ten emsal 'tek erkek rezervasyon' kararı
TİHEK'ten emsal 'tek erkek rezervasyon' kararı
Diyanet açıkladı: 2027 hac kayıt işlemleri başlıyor
Diyanet açıkladı: 2027 hac kayıt işlemleri başlıyor
YÖK'ten yabancı öğrencilerin öğrenim ücretlerine yönelik iddialara açıklama
YÖK'ten yabancı öğrencilerin öğrenim ücretlerine yönelik iddialara açıklama
Karara uymadılar, soruşturma açıldı: RK'den 'dondurma dolabı' kararı
Karara uymadılar, soruşturma açıldı: RK'den 'dondurma dolabı' kararı
Karahan: Bozulma olursa daha da sıkılaştıracağız
Karahan: Bozulma olursa daha da sıkılaştıracağız
Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Sıfır otodaki indirim ve altın, ikinci eli vurdu
Sıfır otodaki indirim ve altın, ikinci eli vurdu
Türkiye'nin 61 yıllık dev tekstil şirketi konkordato talep etti
Türkiye'nin 61 yıllık dev tekstil şirketi konkordato talep etti
Yozgat'ta kahreden kaza: Öğrenci servisi devrildi, 3 can kaybı!
Yozgat'ta kahreden kaza: Öğrenci servisi devrildi, 3 can kaybı!
Son 38 yılın rekoru: Türkiye'de su yılı yağışları yüzde 87 arttı!
Son 38 yılın rekoru: Türkiye'de su yılı yağışları yüzde 87 arttı!
Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Hakim ve taksici arasında uyuşturucu bağlantısı dosyaya girdi
Hakim ve taksici arasında uyuşturucu bağlantısı dosyaya girdi
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi artışı yok
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi artışı yok
Özkan Yalım bir kez daha ifade verecek
Özkan Yalım bir kez daha ifade verecek
İstanbul Valiliği'ne 'açığa alma' tepkisi: Bu bir itibar suikastıdır!
İstanbul Valiliği'ne 'açığa alma' tepkisi: Bu bir itibar suikastıdır!
1 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Erteleme geldi
1 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Erteleme geldi
İlave doğum izni başvuruları için son gün
İlave doğum izni başvuruları için son gün
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
22 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı
22 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Umre turları için başvurular başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026-2027 birinci dönem umre turları için başvuruların başladığını duyurdu.

Haber Giriş : 16 Mayıs 2026 11:37, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2026 11:28
Yazdır
Umre turları için başvurular başladı

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, kutsal yolculuğa çıkmak isteyen vatandaşlar, başvurularını il ve ilçe müftülükleri ile e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların izlemesi gereken adımlar ve sunulacak hizmetlerin detayları da belli oldu.

UMRE TURLARI BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYIN

Ödemeler anlaşmalı bankalara yapılacak

Umreye gitmek isteyen vatandaşların, ilan edilen tura ait banka kodu ile anlaşmalı bankalara ücretlerini peşin olarak yatırmaları gerekiyor. Ödemeler; Halk Bankası, Vakıf Bankası, Ziraat Bankası, Emlak Katılım, Albaraka Türk, Ziraat Katılım, Kuveyt Türk, Vakıf Katılım ve Türkiye Finans Katılım bankalarının şubeleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ücretini yatıran vatandaşlar, il veya ilçe müftülüklerine müracaat ederek ya da elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuru esnasında ilgili kayıt formunun iki nüsha halinde doldurularak müftülüklere teslim edilmesi ve pasaportların geçerlilik süresinin en az 1 (bir) yıl olması şartı aranacak.

Menenjit aşısı zorunluluğu

Kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için sağlık tedbirleri kapsamında aşı uyarısı da yapıldı. Umre yolcularının, banka dekontu ile birlikte il sağlık müdürlüklerince belirlenen merkezlere giderek "Konjuge Meningokok Menenjit" aşısını yaptırmaları ve aşı kartlarını seyahat süresince yanlarında bulundurmaları gerektiği vurgulandı.

Geniş kapsamlı hizmet sunulacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, umre yolcularının ibadetlerini huzur ve güven içinde yerine getirebilmeleri için çeşitli hizmetler sunacak. Tur kapsamında; Mekke ve Medine'de otel konaklaması, yiyecek ve içecek hizmetleri, uçak bileti ve vize alım işlemleri, Cidde-Mekke-Medine arası ulaşımlar, Mekke içi servis hizmeti ile kutsal mekanların ziyaretleri Başkanlık tarafından organize edilecek.

Ayrıca yolculara rehberlik etmesi ve ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla; Kur'an-ı Kerim, Umre Yolcusu Rehberi, Hac ve Umre Duaları kitabı, seyahat ve sırt çantası, seccade, tespih ve maske gibi materyaller hediye edilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber