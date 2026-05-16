Muş'ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Muş'ta takla atan otomobilin duvara çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2026 10:00, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2026 10:13
T.N. yönetimindeki otomobil, Muş-Bitlis kara yolunun Karaağaç Kavşağı'nda kontrolden çıkıp takla atarak un fabrikasının duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden N.N, R.N. ve H.N. Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan sürücü T.N, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.