Hazırlık sınıfı gerekçesiyle burs iptaline ret

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), öğrenciye bağlanan bursun, hazırlık sınıfında burs verilmediği gerekçesiyle iptal edilerek, ilgiliye geriye dönük borç tahakkuk ettirilmesini hukuksuz buldu ve üniversiteye "borç silinsin" tavsiyesinde bulundu.

KDK'nin kararına göre, bir vakıf üniversitesinde eğitim gören öğrenciye milli sporcu statüsü nedeniyle yüksek oranlı burs verildi. Ancak üniversite yönetimi yaklaşık bir yıl sonra hazırlık sınıfının burs kapsamına dahil olmadığı gerekçesiyle bursu iptal ederek öğrenci adına geriye dönük borç tahakkuku oluşturdu.

ÖĞRENCİ KDK'YE BAŞVURDU

İşlemin hukuksuz olduğunu savunan öğrenci, çıkarılan borcun iptal edilmesi talebiyle KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, ilgili yönetmelik hükümlerinin hazırlık sınıfını da kapsadığına hükmetti. Kararda, öğrencinin herhangi bir kusurunun ya da yanıltıcı beyanının bulunmadığına dikkat çekildi.

Ayrıca üniversite yönetiminin işlemi geri alma süresini aştığı belirtilerek, borcun iptal edilmesi yönünde üniversiteye tavsiye kararı verildi.

"KAZANILMIŞ BEKLENTİ KORUNMALI"

KDK kararında, idarenin kendi düzenlemelerini sonradan farklı yorumlamasının öğrencinin kazanılmış beklentilerini ortadan kaldırmayacağı vurgulandı.

Öğrencinin burs uygulamasına güvenerek eğitim planlaması yaptığı belirtilen kararda, hukuk devleti ilkesi gereği kazanılmış hakların korunması gerektiği ifade edildi.

Kararda ayrıca geriye dönük borçlandırma işleminin eğitim hakkını zedeleyici sonuçlar doğurduğuna işaret edildi.

ÜNİVERSİTE BORÇ KAYDINI SİLDİ

KDK'nin tavsiye kararının ardından üniversite yönetiminin öğrenci adına oluşturulan borç kaydını sildiği öğrenildi.