Hazırlık sınıfı gerekçesiyle burs iptaline ret
Türkiye'de kredi kartı borcu 3 trilyon lirayı aştı
TCMB: Yüksek enflasyon gelir dağılımını bozuyor
19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 şüpheli gözaltına alındı
Üniversite öğrenci affı geliyor
MİT, hassas bilgileri yabancı servislere aktaran 7 kişiyi yakaladı
Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Bakan Tekin'in Verdiği İlk Dersle Başladı
Erdoğan: Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Okullar gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek
Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 98 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ziyaretimizi başarıyla tamamladık
TİHEK'ten emsal 'tek erkek rezervasyon' kararı
Diyanet açıkladı: 2027 hac kayıt işlemleri başlıyor
YÖK'ten yabancı öğrencilerin öğrenim ücretlerine yönelik iddialara açıklama
Karara uymadılar, soruşturma açıldı: RK'den 'dondurma dolabı' kararı
Karahan: Bozulma olursa daha da sıkılaştıracağız
Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Sıfır otodaki indirim ve altın, ikinci eli vurdu
Türkiye'nin 61 yıllık dev tekstil şirketi konkordato talep etti
Yozgat'ta kahreden kaza: Öğrenci servisi devrildi, 3 can kaybı!
Son 38 yılın rekoru: Türkiye'de su yılı yağışları yüzde 87 arttı!
Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Hakim ve taksici arasında uyuşturucu bağlantısı dosyaya girdi
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi artışı yok
Özkan Yalım bir kez daha ifade verecek
İstanbul Valiliği'ne 'açığa alma' tepkisi: Bu bir itibar suikastıdır!
İranlı kadının ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme! Cesedi parçalanmış

İstanbul'da kayıp başvurusu yapıldıktan sonra cansız bedeni bulunan İran uyruklu Farkhundeh Ghaem Maghami'ye ilişkin soruşturma kapsamında 1'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, kadının telefonundan apartman grubuna gönderilen mesaj ve HTS kayıtlarının incelenmesiyle soruşturmada önemli bulgular elde edildi. Gözaltına alınan şüpheli Erkan B.'nin ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği öne sürülürken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli hakkında da işlem başlatıldı. Kadının cansız bedeninin Kırşehir'in Mucur ilçesinde bulunduğu belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2026 15:31, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2026 15:33
İstanbul'da kayıp başvurusu yapıldıktan sonra cansız bedeni bulunan İranlı Farkhundeh Ghaem Maghami'yle ilgili soruşturmada 1'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi. Cinayetin ayrıntıları, ifadelerin alınmasıyla ortaya çıktı.

Farkhundeh Ghaem Maghami 20 yıldır İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Küçükyalı Mahallesi'nde oturuyordu. 68 yaşındaki kadından 11 Nisan'dan bu yana haber alınamıyordu. Yakınları, kayıp başvurusunda bulunmuştu. Maghami'nin evindeki aramalarda yapılan yemeklerin öylece bırakıldığı görülmüştü.

Cinayeti aydınlatmaya başlayan ayrıntıysa, apartman WhatsApp grubuna atılan bir mesaj oldu. Maghami, yıllardır İstanbul'da yaşayıp Türkçe konuşabilse de Türkçe yazamıyordu. Ancak gruba onun telefonundan "Tatildeyim" diye yazılmıştı.

Kadının çağrı geçmişini inceleyen ekipler, yaptığı HTS araştırmalarında son görüştüğü kişinin Esenyurt'ta yaşayan Erkan B. (49) olduğunu belirledi.

Erkan B.'yi de incelemeye başlayan ekipler izlediği güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin 14 Nisan'da kadını evinden aldığı ve Büyükçekmece'de bir restoranda birlikte yemek yediklerini tespit etti.

"KÖPEK TASMASIYLA BOĞMUŞ, CESEDİ PARÇALAYIP 2 GÜN GEZDİRMİŞ"

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Erkan B.'yi gözaltına aldı. Adam ilk etapta suçlamaları redderse de sonrasında her şeyi itiraf etti.

Erkan B., Maghami ile gönül ilişkisinin olduğunu, arada buluşup yemek yediklerini, 14 Nisan'daki son görüşmelerindeyse tartıştıklarını söyledi; ardından kadını, kadına ait köpeğin tasmasıyla boğarak öldürdüğünü, cesedi aracın arka koltuğuna koyup parçaladığını, poşetlediğini, iki gün boyunca gezdirdiğini anlattı.

17 Nisan'da Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir yerleşim yerinde bulunan sokak köpekleri, topraktaki cesedin kokusunu alıp oraya gidince topraktan insan uzuvlarının çıktığı tespit edildi.

İranlı kadının cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü ve pazartesi günü ailesine teslim edilecek.

Şüpheli Erkan B.'nin önceki işlediği suçlardan denetimli serbestliğinin bulunduğun, İranlı kadınla gönül ilişkisinin olduğu aynı zamanda kendisinin bir de nikahlı eşinin olduğu öğrenildi.

Olayla bağlantısı olduğu öne sürülen Mesut A., ve Sedef G.' de gözaltına alındı.

