'Seferberlik emri' iddialarına MSB'den yanıt
Beştepe'de son prova: 3 oyuncu kadroda yok

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Gençlerbirliği Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenmanda taktik ve duran top çalışmaları gerçekleştirilirken, kulüp başkanı Haydar Arda Çakmak da çalışmaları takip etti. Karşılaşma öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, üç futbolcunun sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almasının beklenmediği bildirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2026 16:59, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2026 17:01
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon ve sprint çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenman, taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri de sezonun son antrenmanını izledi.

Kırmızı-siyahlılarda Trabzonspor maçı öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, tedavilerine devam edilen Dal Varesanovic, Thalisson Kelven ve Sekou Koita'nın kadroda yer alması beklenmiyor.

Zekeriya ELTİMUR

