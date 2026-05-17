Öğretmenden geleceğe miras: Nesli tükenen yöresel meyveleri aşılıyorlar

Trabzon'da biyoloji öğretmeni Ahmet Hulusi İmamoğlu'nun başlattığı yöresel meyve ağaçlarını kurtarma operasyonu, lise öğrencilerinin katılımıyla dev bir çevre hareketine dönüştü. Doğal etkenlerle nesli tükenme tehlikesi yaşayan yerli elma ve armut türleri, usta öğreticinin teknik bilgisi ve gençlerin emeğiyle koruma altına alınıyor.

Doğa Uyanmadan Şubatta Mesai Başlıyor

Yaklaşık 10 yıldır Köprübaşı ilçesindeki köyünde şahsi olarak yürüttüğü çalışmaları son 6 yıldır okuluna taşıyan Ahmet Hulusi İmamoğlu, aşılama sürecinin takvimini paylaştı. Yağmur, sel ve sert rüzgarlar nedeniyle bazı nadir ağaçların tamamen yok olduğunu belirten İmamoğlu, "Her yıl doğa uyanmadan hemen önce, şubat ve mart aylarında belirlediğim sağlıklı ağaçlardan aşı kalemleri topluyorum. Aslında bu işin felsefesi biyolojik bir mucize; önemli olan farklı bitki dokularının birbirine uyumu ve tutması" dedi.

Kadim Karadeniz Türleri Koruma Altında

Öğrencileriyle birlikte Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Arsin ilçelerini adeta bir botanikçi gibi gezen İmamoğlu, bölgenin genetik mirasını oluşturan türleri tek tek aşılıyor. Proje kapsamında korunan ve çoğaltılan yerel lezzetler arasında; demir, laz, Arap kızı ve sinap cinsi elmalar ile değirmen, yaban, kış, aleksap, milap, hanşonap ve laynap cinsi armut türleri yer alıyor. 10 yılda yaklaşık 700 fidanı aşılayan deneyimli öğretmen, talep eden herkese bu nadir aşı kalemlerini ücretsiz dağıtabileceğini de müjdeledi.

"Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme" Modeli Sahnede

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim modellerinde de sıklıkla vurguladığı "yerinde ve uygulayarak öğrenme" metodunu okulunda başarıyla uygulayan İmamoğlu, projenin öğrenciler üzerindeki pozitif etkilerini şu sözlerle aktardı:

"Çocuklar ders kapsamında doku kültürü yöntemlerini teorik olarak zaten öğreniyorlar. Ancak bunu pratiğe döktüklerinde onlarda harika bir çevre bilinci, ağaç ve hayvan sevgisi oluşuyor. Köylerinden fidan getirip burada kendileri aşılıyorlar. 'Benim yaptığım, bana ait, benim meyvem' diyebiliyor ve gelişimlerini kendi bahçelerinde takip ediyorlar. Bu aidiyet onları çok mutlu ediyor."

"Nesli Kaybolan Armudu Doğaya Yeniden Kazandırdık"

Ahmet Hulusi Hoca ile iki yıldır omuz omuza aşılama yapan lise öğrencisi Kadir Şen ise yaşadığı gururu şu cümlelerle ifade etti: "Hocamızın sayesinde bu işe başladım. Örneğin bugün iki tane başarılı aşı gerçekleştirdik. Nesli tamamen kaybolmak üzere olan özel bir armut türünü Soğuksu mevkisinde toprakla buluşturup doğaya yeniden kazandırdık. Benim yaşımda bir genç için bu dünyaya bırakılabilecek en değerli izlerden biri."