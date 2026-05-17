Emekliler için geri sayım bitti: Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin bütçesine katkı sunması amacıyla ödenen bayram ikramiyelerinde beklenen gün geldi. Yaklaşık 18 milyon emekli ve hak sahibinin yararlanacağı 4.000 TL tutarındaki ikramiyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen takvime göre bugünden itibaren hesaplara geçiyor.

SSK (4A) Emeklileri İçin Ödeme Günleri

SSK kapsamında aylık alan emeklilerin ikramiye ödemeleri, normal şartlarda her ay aldıkları emekli maaş günlerine göre değişiklik gösterecek. Yoğunluğu önlemek adına kademeli olarak yapılacak ödemelerin planı şu şekilde:

Maaşlarını 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 Mayıs tarihleri arasında alanların ikramiyeleri, maaş aldıkları aynı gün hesaplarında olacak.

Maaşlarını 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde alanların ikramiyeleri 21 Mayıs günü yatırılacak.

Maaşlarını 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde alanların ikramiyeleri ise 22 Mayıs günü hesaplarına aktarılacak.

Bağ-Kur (4B) Emeklileri Ne Zaman Alacak?

Bağ-Kur kapsamında olan esnaf ve tarım emeklilerinin bayram ikramiyeleri ile aylıkları tek bir potada eritilerek iki günlük bir takvimde ödenecek:

Maaş alma günü 25 ve 26 Mayıs olan Bağ-Kur'lulara ödemeler 21 Mayıs tarihinde,

Maaş alma günü 27 ve 28 Mayıs olanlara ise ödemeler 22 Mayıs tarihinde tek seferde yapılacak.

Emekli Sandığı (4C) Tek Günde Tamamlanacak

Memur emeklileri, dul ve yetimlerini kapsayan Emekli Sandığı (4C) hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemelerinde süreç oldukça hızlı ilerleyecek. Bu kapsamda aylık alan tüm vatandaşların 4 bin liralık bayram ikramiyeleri 20 Mayıs tarihinde toplu olarak hesaplarına yatırılmış olacak.