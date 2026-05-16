Avrupa Ligi finali öncesi İstanbul'da trafik düzenlemesi

İstanbul'da oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 Mayıs Çarşamba günü Freiburg ile Aston Villa arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali ve öncesindeki teknik kurulum çalışmaları kapsamında, 17-20 Mayıs tarihleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, yarın 07.00'den müsabaka bitimine kadar, Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışları ile Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri araç trafiğine kapatılacak.

Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.