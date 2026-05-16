Okullar gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek
Mezarlıkta şoke eden olay: Varil içinde 21 cenin bulundu
'Terörle mücadeleye harcanan kaynaklar eğitime, üretime harcansın'
'Seferberlik emri' iddialarına MSB'den yanıt
e-YÖKDİL sonuçları açıklandı
Hazırlık sınıfı gerekçesiyle burs iptaline ret
Türkiye'de kredi kartı borcu 3 trilyon lirayı aştı
TCMB: Yüksek enflasyon gelir dağılımını bozuyor
19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 şüpheli gözaltına alındı
Üniversite öğrenci affı geliyor
MİT, hassas bilgileri yabancı servislere aktaran 7 kişiyi yakaladı
Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Bakan Tekin'in Verdiği İlk Dersle Başladı
Erdoğan: Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 98 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ziyaretimizi başarıyla tamamladık
TİHEK'ten emsal 'tek erkek rezervasyon' kararı
Diyanet açıkladı: 2027 hac kayıt işlemleri başlıyor
YÖK'ten yabancı öğrencilerin öğrenim ücretlerine yönelik iddialara açıklama
Karara uymadılar, soruşturma açıldı: RK'den 'dondurma dolabı' kararı
Karahan: Bozulma olursa daha da sıkılaştıracağız
Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Sıfır otodaki indirim ve altın, ikinci eli vurdu
Türkiye'nin 61 yıllık dev tekstil şirketi konkordato talep etti
Yozgat'ta kahreden kaza: Öğrenci servisi devrildi, 3 can kaybı!
Son 38 yılın rekoru: Türkiye'de su yılı yağışları yüzde 87 arttı!
Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Mayıs 2026 22:46, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2026 22:50
Adana'da keserli kavga: Ağır yaralanan genç 3 gün sonra hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde Muhammet Hasan Koca(20), tartıştığı arkadaşı Muhammet Ali Gök (29) tarafından keserle darbedilerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Koca, 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Öte yandan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalanan cinayet şüphelisi Gök, tutuklandı.

Olay, 12 Mayıs 2026'da saat 23.00 sıralarında Kozan ilçesi Mahmutlu Mahallesi Özel Sokak'ta meydana geldi. Birlikte iş yapmak için Konya'dan Adana'nın Kozan ilçesine geldiği öne sürülen Muhammet Hasan Koca ile Muhammet Ali Gök arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gök, keserle Koca'yı darbetti. Vücudunun birçok yerinde darp ve yara izleri bulunan Koca, özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen Koca, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

ANTALYA'DA YAKALANDI

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede olayda kullanıldığı değerlendirilen bir keser ele geçirdi. Olayın ardından kaçtığı belirlenen şüpheli Muhammet Ali Gök, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gök, 14 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Muhammet Hasan Koca, doktorların tüm müdahalesine rağmen 15 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

