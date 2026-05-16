'Terörle mücadeleye harcanan kaynaklar eğitime, üretime harcansın'
Mezarlıkta şoke eden olay: Varil içinde 21 cenin bulundu

Şanlıurfa'daki Yeni Mezarlık'ta plastik varil içerisinde kaplara konulmuş halde 21 insan cenini bulundu. Üzerlerinde hastane etiketi olduğu iddia edilen ceninlerle ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, ceninlerin kim tarafından mezarlığa bırakıldığı ve neden gömülmediğinin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Mayıs 2026 21:40, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2026 21:57
Şanlıurfa'da bir mezarlıkta bulunan plastik varilin içinde, 21 insan cenini bulundu. Kaplar içerisinde muhafaza edilen ceninlerin, hastaneden gömülmek üzere gönderildiği ancak bir kenara bırakıldığı iddia edildi.

Olay, kentteki Yeni Mezarlık'ta meydana geldi. İddiaya göre, mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar, çöp attıkları bir varilin içerisinde kaplara konulmuş insan ceninlerini fark etti.

Üzerlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi etiketleri bulunduğu öne sürülen ceninler için polise ihbarda bulunuldu.

Mezarlığa sevk edilen polis ekipleri, ceninlerin gömülmek üzere kim tarafından getirildiği ve neden bir kenara bırakıldığıyla ilgili çalışma başlattı.

Düşük ve kürtaj sonucu ölmüş olduğu değerlendirilen ceninler için bölgede güvenlik önlemi alındı. Ceninler, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

