%0 Faizli 25.000 TL
Kocaeli'de dron gösterili gençlik şöleni: Erdoğan'a özel koreografi

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Kocaeli'de düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" programına katıldı. Turka Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte dron gösterileri, koreografiler ve kısa film gösterimi yer alırken, gençler tarafından hazırlanan pankartlar ve görsel şovlar geceye damga vurdu.

Haber Giriş : 16 Mayıs 2026 22:03, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2026 22:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Turka Kocaeli Stadyumu'nda onbinlerce gencin katılımıyla düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni"ne katıldı.

İlk olarak dışarıda kurulan alanda konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından stadın içine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabından önce AK Parti Gençlik Kolları tarafından tarafından hazırlanan "Beraber Büyüdük" isimli kısa film izlendi. Ayrıca, alanı dolduran gençler, tribünlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel hazırlanan dev pankartları açtı.

DRONLA GÖRSEL ŞÖLEN

Şölende Barış Manço'nun unutulmaz eseri "Dönence" eşliğinde başlayan dron gösterisi de büyük ilgi gördü. Gökyüzünde yüzlerce dronla oluşturulan görsel şölende, ilk olarak AK Parti'nin kuruluş tarihi olan 14 Ağustos 2001 ve Türkiye haritası resmedildi. Ardından AK Parti logosu ile partinin kuruluş sloganı olan "Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" ifadeleri gökyüzüne yansıtıldı.

2001 yılından bu yana AK Parti'nin iktidara geldiği seçim tarihlerinin sırasıyla yer aldığı gösteride; ulaşımdan teknolojiye kadar Türkiye'ye kazandırılan dev yatırımlar ve eserler ışıklarla anlatıldı.

Türk bayrağının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin canlandırılması stadyumu dolduran gençlerden yoğun alkış aldı. Gösterinin görkemli finali ise dronlarla gökyüzüne "İyi ki varsın Erdoğan" yazısıyla yapıldı.

PROGRAMA DAMGA VURAN KOREOGRAFİ

Stadyum tribünlerini tamamen kaplayan ve büyük bir coşkuyla açılan 3 parçalı dev pankartta, geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir mesaj verildi.

Koreografinin ilk bölümünde, Türk ve İslam tarihinin önemli sembollerinden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi görseline yer verilerek, "Mazide kökümüz" ifadesi kullanıldı. Koreografinin orta kesiminde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev portresi ile birlikte "Reise sözümüz" yazılı pankart açıldı.

Koreografinin son bölümünde ise Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği savunma sanayii projeleri, insansız hava araçları ve yerli savaş uçağı görselleri eşliğinde "İstikbalde müjdemiz var" mesajı verilerek, Türkiye Yüzyılı vizyonuna ve tam bağımsız gelecek hedeflerine vurgu yapıldı.

