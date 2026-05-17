İngiliz gazeteci karşılaştırdı: İstanbul, Londra'dan yüzde 60 daha pahalı

İngiliz gazeteci Lizzie Porter, Türkiye'deki yüksek enflasyonun ve hayat pahalılığının vatandaşın bütçesi üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Porter, İstanbul ve Londra'da faaliyet gösteren iki büyük süpermarket zincirinin (Carrefour ve Sainsbury's) online şubelerinden en ucuz ve birbirine en muadil 19 temel gıda ürününü seçerek iki farklı alışveriş sepeti oluşturdu.

İstanbul Sepeti Yüzde 60 Daha Pahalı

Döviz kuru üzerinden yapılan hesaplamalar, Türkiye'deki gıda fiyatlarının ulaştığı seviyeyi sarsıcı bir şekilde ortaya koydu. Londra'daki 19 temel gıda ürününün yer aldığı sepetin toplam fiyatı 44,53 sterlin olurken, İstanbul'daki aynı sepetin toplam fiyatı 4.425,18 TL, yani 71,99 sterlin olarak hesaplandı. Bu verilere göre, İstanbul'da yaşamak temel gıda maddeleri ekseninde Londra'ya kıyasla yaklaşık yüzde 60 daha maliyetli hale geldi.

"Türkiye'deki Durum Sıra Dışı, Enflasyon Çılgın Boyutta"

İngiltere'de de bir hayat pahalılığı krizi yaşandığını ancak Türkiye'deki tablonun çok farklı bir boyutta olduğunu belirten Porter, piyasadaki fırsatçılığa ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmaya işaret etti:

Gelir Tablosunda Devasa Uçurum

"Birleşik Krallık'taki hayat pahalılığına rağmen Türkiye'deki durum sıra dışı. Buradaki asıl mesele, Türkiye'deki enflasyonun çılgın bir boyuta ulaşması ve hayat maliyetlerinin insanların kazandığının çok üzerine çıkmasıdır."

Araştırma, sadece fiyatların değil, iki şehirde yaşayan insanların alım güçleri arasındaki devasa uçurumu da gözler önüne serdi. Türkiye'de brüt asgari ücret 537,88 sterlin seviyesindeyken, Birleşik Krallık'ta 21 yaş üstü bir çalışan için saatlik asgari ücret 12,71 sterlin olarak uygulanıyor. Haftalık 35 saatlik standart bir çalışma baz alındığında, Londra'daki bir işçi aylık yaklaşık 2.000 sterlin kazanırken, Türkiye'deki bir işçi bunun dörtte birinden daha az bir gelirle yaşam mücadelesi veriyor.

Sepetin Şampiyonları: Dana Eti ve Kahve

Porter, Türkiye'deki sepet tutarını Londra'nın üzerine çıkaran ana harcama kalemlerinin başında dana eti ve hazır kahvenin geldiğini belirtti. Öte yandan zeytinyağı gibi bazı ürünlerin her iki ülkede de benzer fiyat seviyelerinde seyrettiğini aktaran İngiliz gazeteci; yumurta, süt ve soğan gibi kalemlerin ise Türkiye'de hala Londra'ya göre daha uygun fiyatla satılmaya devam ettiğini not düştü.