Kredi kartı kullanan her iki kişiden biri borçlu
Kredi kartı kullanan her iki kişiden biri borçlu
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Emekliler için geri sayım bitti: Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
Emekliler için geri sayım bitti: Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
Yeni yasa teklifinde kırmızı çizgi: Silah, suç ve yasa dışı bahis!
Yeni yasa teklifinde kırmızı çizgi: Silah, suç ve yasa dışı bahis!
İngiliz gazeteci karşılaştırdı: İstanbul, Londra'dan yüzde 60 daha pahalı
İngiliz gazeteci karşılaştırdı: İstanbul, Londra'dan yüzde 60 daha pahalı
20 yılda 59 okul saldırısı: Şiddetten haz duyan çocuklar var!
20 yılda 59 okul saldırısı: Şiddetten haz duyan çocuklar var!
Okullar gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek
Okullar gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek
Mezarlıkta şoke eden olay: Varil içinde 21 cenin bulundu
Mezarlıkta şoke eden olay: Varil içinde 21 cenin bulundu
'Terörle mücadeleye harcanan kaynaklar eğitime, üretime harcansın'
'Terörle mücadeleye harcanan kaynaklar eğitime, üretime harcansın'
'Seferberlik emri' iddialarına MSB'den yanıt
'Seferberlik emri' iddialarına MSB'den yanıt
e-YÖKDİL sonuçları açıklandı
e-YÖKDİL sonuçları açıklandı
Hazırlık sınıfı gerekçesiyle burs iptaline ret
Hazırlık sınıfı gerekçesiyle burs iptaline ret
Türkiye'de kredi kartı borcu 3 trilyon lirayı aştı
Türkiye'de kredi kartı borcu 3 trilyon lirayı aştı
TCMB: Yüksek enflasyon gelir dağılımını bozuyor
TCMB: Yüksek enflasyon gelir dağılımını bozuyor
19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 şüpheli gözaltına alındı
19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 şüpheli gözaltına alındı
Üniversite öğrenci affı geliyor
Üniversite öğrenci affı geliyor
MİT, hassas bilgileri yabancı servislere aktaran 7 kişiyi yakaladı
MİT, hassas bilgileri yabancı servislere aktaran 7 kişiyi yakaladı
Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Bakan Tekin'in Verdiği İlk Dersle Başladı
Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Bakan Tekin'in Verdiği İlk Dersle Başladı
Erdoğan: Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Erdoğan: Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!
72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 98 kişi tutuklandı
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 98 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ziyaretimizi başarıyla tamamladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ziyaretimizi başarıyla tamamladık
TİHEK'ten emsal 'tek erkek rezervasyon' kararı
TİHEK'ten emsal 'tek erkek rezervasyon' kararı
Diyanet açıkladı: 2027 hac kayıt işlemleri başlıyor
Diyanet açıkladı: 2027 hac kayıt işlemleri başlıyor
YÖK'ten yabancı öğrencilerin öğrenim ücretlerine yönelik iddialara açıklama
YÖK'ten yabancı öğrencilerin öğrenim ücretlerine yönelik iddialara açıklama
Karara uymadılar, soruşturma açıldı: RK'den 'dondurma dolabı' kararı
Karara uymadılar, soruşturma açıldı: RK'den 'dondurma dolabı' kararı
Karahan: Bozulma olursa daha da sıkılaştıracağız
Karahan: Bozulma olursa daha da sıkılaştıracağız
Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İngiliz gazeteci karşılaştırdı: İstanbul, Londra'dan yüzde 60 daha pahalı

Dünyanın en pahalı metropollerinden Londra, gıda ucuzluğunda İstanbul'a fark attı. Gazeteci Lizzie Porter'ın araştırması, İstanbul'daki market sepetinin Londra'ya kıyasla yüzde 60 daha pahalı olduğunu gösterirken, iki ülke arasındaki asgari ücret farkı alım gücü uçurumunu bir kez daha tescilledi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Mayıs 2026 07:38, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2026 07:35
Yazdır
İngiliz gazeteci karşılaştırdı: İstanbul, Londra'dan yüzde 60 daha pahalı

İngiliz gazeteci Lizzie Porter, Türkiye'deki yüksek enflasyonun ve hayat pahalılığının vatandaşın bütçesi üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Porter, İstanbul ve Londra'da faaliyet gösteren iki büyük süpermarket zincirinin (Carrefour ve Sainsbury's) online şubelerinden en ucuz ve birbirine en muadil 19 temel gıda ürününü seçerek iki farklı alışveriş sepeti oluşturdu.

İstanbul Sepeti Yüzde 60 Daha Pahalı

Döviz kuru üzerinden yapılan hesaplamalar, Türkiye'deki gıda fiyatlarının ulaştığı seviyeyi sarsıcı bir şekilde ortaya koydu. Londra'daki 19 temel gıda ürününün yer aldığı sepetin toplam fiyatı 44,53 sterlin olurken, İstanbul'daki aynı sepetin toplam fiyatı 4.425,18 TL, yani 71,99 sterlin olarak hesaplandı. Bu verilere göre, İstanbul'da yaşamak temel gıda maddeleri ekseninde Londra'ya kıyasla yaklaşık yüzde 60 daha maliyetli hale geldi.

"Türkiye'deki Durum Sıra Dışı, Enflasyon Çılgın Boyutta"

İngiltere'de de bir hayat pahalılığı krizi yaşandığını ancak Türkiye'deki tablonun çok farklı bir boyutta olduğunu belirten Porter, piyasadaki fırsatçılığa ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmaya işaret etti:

"Birleşik Krallık'taki hayat pahalılığına rağmen Türkiye'deki durum sıra dışı. Buradaki asıl mesele, Türkiye'deki enflasyonun çılgın bir boyuta ulaşması ve hayat maliyetlerinin insanların kazandığının çok üzerine çıkmasıdır."

Gelir Tablosunda Devasa Uçurum

Araştırma, sadece fiyatların değil, iki şehirde yaşayan insanların alım güçleri arasındaki devasa uçurumu da gözler önüne serdi. Türkiye'de brüt asgari ücret 537,88 sterlin seviyesindeyken, Birleşik Krallık'ta 21 yaş üstü bir çalışan için saatlik asgari ücret 12,71 sterlin olarak uygulanıyor. Haftalık 35 saatlik standart bir çalışma baz alındığında, Londra'daki bir işçi aylık yaklaşık 2.000 sterlin kazanırken, Türkiye'deki bir işçi bunun dörtte birinden daha az bir gelirle yaşam mücadelesi veriyor.

Sepetin Şampiyonları: Dana Eti ve Kahve

Porter, Türkiye'deki sepet tutarını Londra'nın üzerine çıkaran ana harcama kalemlerinin başında dana eti ve hazır kahvenin geldiğini belirtti. Öte yandan zeytinyağı gibi bazı ürünlerin her iki ülkede de benzer fiyat seviyelerinde seyrettiğini aktaran İngiliz gazeteci; yumurta, süt ve soğan gibi kalemlerin ise Türkiye'de hala Londra'ya göre daha uygun fiyatla satılmaya devam ettiğini not düştü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber