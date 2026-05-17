Kredi kartı kullanan her iki kişiden biri borçlu
Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu. Marmara'nın doğusu, Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yerel olarak kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mayıs 2026 08:18, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2026 08:02
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen yeni bir yağışlı ve rüzgarlı havanın detaylarını paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, birçok ilde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Kuzey ve İç Kesimlerde Sıcaklıklar Azalıyor

Hava sıcaklıklarında özellikle kuzey ve iç bölgelerde hissedilir bir değişim yaşanacak. Meteoroloji verilerine göre bu bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında azalması beklenirken, güney ve doğu bölgelerinde ise hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik meydana gelmeyecek.

Sağanak Yağış Geniş Bir Alana Yayılacak

Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin edilen bölge ve iller şu şekilde sıralandı: Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz (Artvin hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir, Aydın, Adana, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Malatya, Batman, Siirt çevreleri, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'ın batı kesimleri.

"Sel, Su Baskını ve Yıldırım" Uyarısı

Yağışların bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkileyecek derecede kuvvetli olması bekleniyor. MGM yetkilileri; Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi ve Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak çok kuvvetli düşeceğini bildirerek şu uyarıyı yaptı:

"Kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

Rüzgarın Hızı 60 Km/Saat'e Ulaşacak

Yağışla eş zamanlı olarak batı ve iç kesimlerde fırtınaya varan rüzgarların etkili olması öngörülüyor. Rüzgarın; Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısında güneyli yönlerden (lodos) kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yol açabileceği çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşım aksamalarına karşı da alarm verildi.

