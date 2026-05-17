Hakkari'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü
Hakkari'de otomobilin bariyere çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2026 09:50, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2026 10:07
Hakkari-Çukurca kara yolunun eski çöplük mevkisinde Şervan Özdemir idaresindeki 54 BS 055 plakalı otomobil yol kenarındaki bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle çelik bariyer, otomobilin içine girdi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.