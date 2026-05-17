Kabine yarın toplanıyor: Masada hangi konular var?
15 yaş altı çocuklara sosyal medyada 'yaş doğrulama' geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandıracak ve denetleyecek yeni yönetmeliğin yolda olduğunu açıkladı. Bakanlık bünyesinde kurulan özel çalışma grubu, sosyal ağlarda yaş doğrulama teknik altyapısı için düğmeye bastı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2026 11:04, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2026 11:10
TBMM'de gerçekleştirilen "Eğitimde ve Sosyal Hayatta Fırsat Eşitliği: Engelsiz Bir Gelecek" paneline katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital dünyanın en hassas konularından biri olan çocukların sosyal medya kullanımı hakkında kritik kurumsal adımları paylaştı.

Bakanlık Bünyesinde "Özel Çalışma Grubu" Kuruldu

Mevcut yasal altyapıyı pratik uygulamaya dökmek amacıyla Bakanlık bünyesinde özel bir çalışma grubunun faaliyete geçirildiğini belirten Bakan Göktaş, sürecin tüm paydaş kurum ve kuruluşlarla tam bir koordinasyon içinde yürütüldüğünü söyledi. Kamu kurumları ve dijital sektör temsilcileriyle temasların sürdüğünü ifade eden Göktaş, uygulamanın esaslarını belirleyecek yönetmeliğin çok kısa bir süre içinde yayımlanarak yürürlüğe gireceğini ilan etti.

Hedef: 15 Yaş Altı İçin "Güvenli Dijital Alan"

Yapılacak yeni düzenlemeyle birlikte 15 yaşın altındaki çocukların kontrolsüz sosyal medya kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Çocukların ruhsal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine zarar verebilecek, yaşlarına uygun olmayan siber içeriklere maruz kalmalarını engellemek istediklerini belirten Bakan Göktaş, kanun sayesinde bu yaş grubuna özel "güvenli dijital alanlar" oluşturulacağını ve kontrollü kullanımın devlet eliyle teşvik edileceğini aktardı.

Küresel Sosyal Ağlara "Yaş Doğrulama" Zorunluluğu

Yeni dönemin sadece kağıt üzerinde bir yasal metinden ibaret kalmayacağını, çok güçlü bir teknik altyapı ve denetim mekanizmasıyla destekleneceğini vurgulayan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal ağ sağlayıcıların (Instagram, TikTok, X, YouTube vb.) sorumluluklarına dikkat çekti:

"Kanunla birlikte sosyal ağ sağlayıcılara, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunma yükümlülüğüne esas olmak üzere çok net sorumluluklar getiriliyor. Çocukların sisteme giriş yaparken yaşlarını doğru bir şekilde beyan edip etmediklerini denetleyecek 'yaş doğrulama yöntemleri' üzerinde teknik çalışmalarımız titizlikle devam ediyor."

